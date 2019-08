19 września 2019 w Oliwskim Ratuszu Kultury w Gdańsku odbędzie się, organizowane przez Fundację im. ks. Jana Kaczkowskiego, wydarzenie pod hasłem “Widzę zamiast nienawidzę. O sposobach na świat bez nienawiści”. Podczas spotkania zaproszeni goście opowiedzą o swojej walce z wszechobecnym hejtem oraz wezmą udział w debacie. Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się Aleksandra Dulkiewicz, profesor Cezary Obracht-Prondzyński, Zofia Lisiecka, Przemek Staroń, Patrycja Tempska oraz ksiądz Mieczysław Puzewicz.

Celem debaty jest wspólne poszukiwanie rozwiązań, wypracowanie konkretnych typów działań, sprawdzających się w walce z nienawiścią, brakiem empatii, niedostrzeganiem drugiego człowieka - zarówno na płaszczyźnie jednostki, jak i rodziny, grupy, miasta, czy całego kraju. To dyskusja o tym, jak budować nowe pokolenia bez nienawiści, jak nauczyć ludzi widzieć innych, jak razem stworzyć społeczeństwo pełne szacunku i otwartości.

- W dzisiejszym świecie, w którym wszędzie dookoła szerzy się hejt, chcemy dołożyć swoją

cegiełkę do budowy lepszego społeczeństwa. Chcemy dać sobie i Wam pretekst do szukania tego, co nas łączy, a nie dzieli. Bądźmy w opozycji do nienawiści! Wspólnie postarajmy się zacząć widzieć zamiast nienawidzić - mówi Anna Cina-Ciskowska, Prezes Fundacji.

Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego, choć działa zaledwie od roku, nie zwalnia tempa. Zgodnie z ideą jej patrona, stara się choć trochę zmieniać świat na lepsze. Organizowane w Oliwskim Ratuszu Kultury spotkanie pod hasłem #widzęzamiastnienawidzę to wydarzenie poprzedzające przypadającą na następny dzień Galę wręczenia nagrody “Okulary ks. Kaczkowskiego - Nie widzę przeszkód”. W tym roku fundacja wręczy nagrodę #okularykaczkowskiego, #niewidzęprzeszkód po raz pierwszy. Trafi ona do osób, które z zaangażowaniem działają na rzecz innych. W kapitule konkursu znaleźli się m.in. Jerzy Stuhr, Piotr Żyłka czy Kapsyda Kobro-Okołowicz.

-​ Wszystkich, którzy chcą porozmawiać o tym, jak w opozycji do nienawiści zacząć widzieć drugiego człowieka, zapraszamy 19 września na godzinę 18.00 do Oliwskiego Ratusza Kultury. Moderatorem spotkania będzie redaktor Piotr Jacoń – ​dodaje Małgorzata Regosz-Kaczkowska, Koordynator ds. Rozwoju Fundacji im. ks. Jana Kaczkowskiego.

Program wydarzenia:

Aleksandra Dulkiewicz Prezydent Gdańska, prawniczka z wykształcenia Jak nienawiść szkodzi wspólnocie?

Prof. Cezary Obracht-Prondzyński socjolog, antropolog i historyk z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Instytutu Kaszubskiego Władza a nienawiść - we władzy nienawiści.

Zofia Lisiecka prezeska zarządu Fundacji Edukacyjnej ODiTK, członkini gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania Czy możliwe jest systemowe uczenie dzieci szacunku i solidarności?

Przemek Staroń nauczyciel etyki i filozofii w II LO w Sopocie, Nauczyciel Roku 2018 Gdzie się podziały autorytety?

Patrycja Tempska prowadzi dział interwencji w Samurai Labs, laboratorium sztucznej inteligencji zajmującym się wykrywaniem przemocy internetowej Świat bez nienawiści. Czy sztuczna inteligencja może nas wesprzeć?

Ks. Mieczysław Puzewicz współzałożyciel Centrum Wolontariatu w Lublinie, wieloletni rzecznik prasowy lubelskiej kurii Jak patrzeć, żeby widzieć potrzeby innych ludzi?

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Wydarzenie na FB: http://bit.ly/widzęzamiastnienawidzę

Kontakt dla mediów: Marta Szadowiak, Projekt PR, pr@projektpr.pl, tel. 502 404 394