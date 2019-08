Coraz bliżej poznania laureatów Nagrody im. ks. Jana Kaczkowskiego – “Okulary Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód.“

Rodzina i przyjaciele ks. Jana Kaczkowskiego, działający w fundacji jego imienia, postanowili nagrodzić tych, którzy tak jak jej patron #niewidząprzeszkód, by z zaangażowaniem działać na rzecz innych. W tym celu powołano do życia nagrodę “Okulary Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód.” Poszukiwano społeczników, ludzi odważnie i bezkompromisowo walczących o równość, godność i indywidualne podejście do drugiego człowieka. Fundacja chciała w ten sposób zwrócić uwagę na ich cenną, ale często niedostrzeganą pracę. Od 15 maja do 15 lipca do organizatorów spływały zgłoszenia z całej Polski. Finalnie nadesłano ich niemal 80 - pięknych i wzruszających historii od osób indywidualnych, instytucji, organizacji pozarządowych czy grup nieformalnych - ludzi, którzy na co dzień nie widzą przeszkód, by nieść pomoc innym.

- Z trudem dokonaliśmy wyboru 10. spośród wszystkich przesłanych zgłoszeń. Nasz konkurs jest wyjątkowy, bo dobra nie da się zmierzyć żadną miarą. Nominowanych wybieraliśmy sercem, wahając się do ostatniej chwili. Podczas lektury zgłoszeń zdarzało nam się płakać ze wzruszenia - mówi Anna Cina-Ciskowska, Prezes Fundacji.

Pracownicy Fundacji podkreślają, że każde ze zgłoszeń było niezwykle cenne, bo pokazywało, jak wiele dobra jest dookoła i jak wielu ludzi angażuje się w działania na rzecz drugiego człowieka. Udział w konkursie to doskonała okazja, by o ich ciężkiej pracy i inspirujących inicjatywach dowiedziano się także w innych częściach Polski. W trwającym obecnie III etapie konkursu, kapituła nagrody, w której znaleźli się m.in. Helena i Józef Kaczkowscy, profesor Jerzy Stuhr, Przemysław Staroń czy Kapsyda Kobro-Okołowicz wybierze 3. laureatów. Nazwiska zwycięzców I edycji konkursu „Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód”, poznamy już za niecały miesiąc w Sopocie, gdzie w Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Kameralnej 20 września, odbędzie się gala finałowa.

finalistów nominowanych do nagrody:

Paweł Bilski - Założyciel Fundacji Oczami Brata, Częstochowa

Jolanta Bobińska - Założycielka Fundacji Dom w Łodzi, Łódź

Ewa i Paweł Dawidziakowie - Założyciele Centrum Pozytywnej Energii, Poznań

Paweł Grabowski - Założyciel Hospicjum Proroka Eliasza, Michałowo

Jolanta Kaczmarczyk - Zastępca dyrektora i członkini zarządu Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

w Krakowie, Kraków

Monika Krzyżanowska - Prezes Fundacji One Day, Warszawa

Ewa Liegman - Prezes Fundacji Hospicjum Pomorze Dzieciom, Gdańsk

Katarzyna i Krzysztof Liszczowie - małżeństwo, które przysposobiło czworo dzieci

obarczonych zespołem FAS - Toruń

Siostra Michaela Rak - prawniczka i teolożka, stworzyła i kierowała Hospicjum im. św.

Kamila w Gorzowie Wielkopolskim

Izabela Sopalska-Rybak - aktywistka, Prezeska Fundacji Kulawa Warszawa, Warszawa.







