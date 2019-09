Olimpiada programistów, czyli sport jakiego jeszcze nie było

Już za dwa tygodnie - 26 września na Stadionie Leśnym w Sopocie wystartuje pierwsza Ogólnopolska Olimpiada dla Programistów Just Join Olympics 2019, organizowana przez trójmiejski startup - Just Join It. Uczestnictwo w imprezie to nie tylko niepowtarzalna szansa zapisania się na kartach historii, współtworząc nowe dyscypliny sportów, ale również wsparcie projektu Szkoła 3.0 Fundacji Sarigato, który pomaga dzieciom z trudnych środowisk, w szczególności domów dziecka i rodzin zastępczych. Głównym celem projektu jest nauka programowania i robotyki oraz wsparcie podopiecznych w codziennej edukacji.

Podczas sopockiej Olimpiady, wyzwaniem dla programistów nie będą deadlajny, czy poukrywane w kodzie bugi. Zmierzą się w wyjątkowo niecodziennych dyscyplinach. Przed nimi m.in. bieg na 1024 metry, scrum olimpijski, sprint z laptopem, wykręcanie deploya czy spacer developera (farmera).

Zasady są proste. Uczestnicy wybierają dowolną ilość konkurencji, w których chcą wziąć udział, reprezentując siebie, swoją drużynę lub firmę, by na koniec zapisać się w panteonie programistów-olimpijczyków. Jednocześnie wspierają ważną inicjatywę. Jak zapewniają organizatorzy, 10% kwoty z każdego zakupionego starter-packu zostanie przekazane na rzecz akcji Szkoła 3.0.

Jako Just Join IT bardzo mocno stawiamy na społeczność. To dzięki niej cały czas się rozwijamy. Dlatego też chcieliśmy zrobić coś dla nich, co będzie niecodzienną formą integracji i dobrej zabawy - wyjaśnia Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa do 18:30. Na uczestników, poza świetną zabawą, czeka specjalna strefa chilloutu i lokalne foodtrucki. W czyje ręce trafią medale i puchary, dowiemy się pod koniec dnia, kiedy przedstawiona zostanie klasyfikacja generalna firm oraz wyłonieni zostaną najlepsi olimpijczycy.

Ogólnopolska Olimpiada dla Programistów Just Join Olimpics 2019 to pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Organizatorzy imprezy chcą w ten sposób przyczynić się do szerokiej integracji polskiego środowiska IT. Poza biurem czy konferencyjną salą, bez komputera, z dystansem, a przy okazji pomagając i rywalizując w myśl ducha sportu.

Kontakt dla mediów: Piotr Węgierski, piotr@projektpr.pl