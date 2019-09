Nowy singiel "Freedom" to polsko-amerykańska produkcja zrealizowana przez kilkudziesięciu artystów z dwóch kontynentów w ramach międzynarodowego Big Bandu - Rebel Babel Ensemble, stworzonego przez Łukasza L.U.C. Rostkowskiego w kooperacji z artystami z innych krajów. "Freedom" otwiera pracę nad nowym albumem, który będzie spotkaniem europejskiej i amerykańskiej kultury brassu, reggae, jazzu, rapu i poetyki. Zion I to projekt BABA ZUMBI - znakomitego kalifornijskiego rapera, który nagrywał m.in. z Linkin Park, Matisyahu i Guru. Oprócz polskich i amerykańskich muzyków brassowych w projekcie wziął udział jeden z najlepszych drumline na świecie The Blue Devils - grywający m.in. na meczach NBA Golden State Warriors. Osią teledysku jest polski żaglowiec Dar Młodzieży, który w marcu 2019 roku powrócił do Gdyni z rejsu dookoła świata w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski.



Na nowym albumie DIALOG 3 artyści z rożnych krajów, ukazując piękno lokalnych języków, w artystycznej formie omawiać́ będą̨ współczesne problemy świata, konflikty, wyzwania moralne, religijne i technologiczne oraz niepokojący problem stężenia CO2 w atmosferze.

Premiera albumu Dialog 3 planowana jest na 2020 rok.

Zanim album ukaże się na rynku filmowa sekcja Rebel Babel Film Orchestra wyrusza w październiku 2019 w trasę po USA. Utwory wybitnych polskich kompozytorów z Hollywood - Komeda, Wars, Kaper, Kaczmarek w aranżacjach polskich artystów (Herdzin, Kołodziejczyk, Obara, L.U.C.) wykonają amerykańskie orkiestry pod batutą Łukasza L.U.C. Rostkowskiego.



Rebel Babel Film Orchestra USA TOUR

04.10 New Britain - New Britain High School

05.10 New York - Melrose Ballroom

12.10 Austin - Austin Independent School District ( AVAFest )

16.10 Los Angeles - Live House

REBEL BABEL ENSEMBLE to międzynarodowy, nieograniczony Big Band łączący muzyków, raperów i kompozytorów z różnych regionów świata w celu kreowania dialogu kultur i języków, zarówno w rozumieniu muzycznym jak i lingwistycznym. Orkiestra orkiestr, która koncertuje zawsze z lokalnymi artystami połączyła już ponad 10.000 muzyków z 15 krajów.



L.U.C. Zion I Grubson Relic S The Blue Devils & Rebel Babel Ens - Freedom Official Video

https://www.youtube.com/watch?v=7mxC2uJ3J5U

Muzyka - Łukasz L.U.C. Rostkowski, Es.Ce & Rebel Babel Ensemble

Słowa - L.U.C, Grubson, ZION I, Relic S, Paloma Rush

Sekcja perkusyjna, sekcja dęta - The Blue Devils

Produkcja - L.U.C. & Aura Pros

Producenci wykonawczy - Mike Bell, Matt Ring, Marek Mieleszko, Alex Sawsienowicz

Inżynier dźwięku - Mike Bell

Realizacja video:

Operatorzy kamer: Attila Rostas, Michał Schwierz, Mike Bell, Adam Borecki

Asystent Operatora: Lorcan McSharp

Asystent Operatora: Taylor Page Robinso

Montaż - L.U.C.

Korekcja barw - Tomasz Potakowski

Specjalne podziękowania dla: Aura Pros, Niepodległa, Instytut Adama Mickiewicza, Dar Młodzieży, Adam Borecki/Recording.La, Jarosław Łasiński i Konsulat RP w Los Angeles, Caria Tomczykowska, Deborah Novachick, Alex Sawsienowicz.