Nie widząc przeszkód, by zmieniać świat na lepsze

20 września 2019 w Sopocie w Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Kameralnej odbyła się gala nagrody “Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód”. Zwycięzcą I edycji ogólnopolskiej nagrody został Paweł Grabowski, a miejsce II i III zajęli Jolanta Bobińska i Paweł Bilski. Obok nagrody głównej, Fundacja im. Ks. Jana Kaczkowskiego postanowiła przyznać także szczególne wyróżnienie - nagrodę OKOcelebryty – Marcie Żmudzie - Trzebiatowskiej, która korzystając z rozpoznawalności, wspiera inicjatywy pomocy dzieciom, wpływając na kreowanie właściwych postaw. Gospodarzem wieczoru był publicysta, prezenter i przyjaciel ks. Kaczkowskiego - Szymon Hołownia. Wieczór uświetnił zaś występ muzyczny Kamila Bednarka, którego słowa “Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często” dodatkowo podkreślały niezwykłość tego spotkania.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Prezydent Sopotu - Jacek Karnowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego - Agnieszka Kapała-Sokalska oraz Burmistrz Pucka - Hanna Pruchniewska, z których rąk nagrody trafiły do laureatów. W postaci ciepłych słów, zabawnych anegdot i materiałów wideo obecny na gali był również ks. Jan, patron nagrody. Publiczność mogła raz jeszcze spojrzeć na świat tak, jak widział go ten niezwykły ksiądz. Człowiek, który mimo ogromnej wady wzroku widział więcej, niż inni i poszukiwał zasobów tam, gdzie pozostali dostrzegali jedynie deficyty.

Jan zdawał sobie sprawę, że przeszkody istnieją, ale starał się je pokonywać - powiedział na początku spotkania Józef Kaczkowski, ojciec Jana.

W sopockiej Filharmonii Kameralnej, Jana wspominano wielokrotnie. Jak zauważył Szymon Hołownia - Śmierć nie zabrała nam Janka. Dała nam go w nowy sposób. Nic się nie skończyło, wszystko się zaczęło.

Gwiazdami wieczoru była niewątpliwie dziesiątka nominowanych. W tym konkursie wszyscy byli zwycięzcami. To bowiem oni - społecznicy - każdego dnia swoją ciężką pracą, wbrew prawom logiki, pokonują przeszkody, które innym wydają się niemożliwe do pokonania. To dzięki nim codziennie świat staje się odrobinę lepszy.

Ustanawiając tę nagrodę, chcieliśmy wyróżnić nieznanych szerzej społeczników, którzy wbrew wszystkiemu i nie widząc przeszkód - zgodnie z ideami naszego patrona - działają na rzecz innych. Jesteśmy wzruszeni historiami zawartymi we wszystkich zgłoszeniach, które nadesłano. Wszyscy nominowani zasługują na wyróżnienie, bo swoją ciężką pracą pomagają tak wielu! Pragniemy, aby nasza nagroda każdego roku trafiała do takich osób, jak tegoroczni laureaci - mówi Anna Cina-Ciskowska, Prezes Fundacji im. ks. Jana Kaczkowskiego.

Bohaterowie dnia codziennego - kim są nagrodzeni?

Nagrodzeni podczas I edycji ogólnopolskiej nagrody “Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód” zostali Paweł Grabowski, Jolanta Bobińska i Paweł Bilski. Trzy niezwykłe postaci, które dzielą setki kilometrów, łączy zaś zaangażowanie, pasja oraz cel - niesienie pomocy innym.

Decyzją kapituły pod przewodnictwem profesora Jerzego Stuhra, nagrodzony został Paweł Bilski – 26-latek, który od blisko 10 lat aktywnie włącza się w działania charytatywne, szczególnie aktywizujące społeczność osób z niepełnosprawnością w Częstochowie. Paweł jest założycielem i prezesem Fundacji Oczami Brata, która od ponad 5 lat pomaga osiągać samodzielność osobom z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Działalność fundacji dedykowana jest Karolowi Bilskiemu, zmarłemu bratu Pawła. Fundacja prowadzi dla swoich podopiecznych pracownie aktywizacji społecznej i zawodowej, warsztaty artystyczne czy projekty promujące twórczość szczególnie uzdolnionych osób z niepełnosprawnością. Podopieczni fundacji nie tylko zdobywają umiejętności przydatne do samodzielnego funkcjonowania, zyskują także poczucie sprawstwa. Jednym ze szczególnie ważnych obszarów działalności Fundacji jest Klubokawiarnia Alternatywa 21 - miejsce, w którym gospodarzami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Chciałbym, aby to wyróżnienie wpłynęło na młodych ludzi, by zaczęli działać na rzecz innych – mówił Paweł Bilski, odbierając nagrodę.

Druga z nagród trafiła do rąk Jolanty Bobińskiej - prezes fundacji „Dom w Łodzi”, założycielki pierwszego w Polsce domu dziecka dla chorych i niepełnosprawnych dzieci. “Dom w Łodzi” istnieje już od 13 lat. Od tego czasu Jolanta Bobińska otacza opieką ciężko chore, niepełnosprawne i porzucone dzieci, dbając by każdy mieszkaniec miał własną, bezpieczną i przyjazną przestrzeń. Poza miłością i poczuciem bezpieczeństwa, dzieci otrzymują również niezbędną opiekę medyczną, specjalistyczny sprzęt, leki i rehabilitacje. Na co dzień podopiecznych otacza zespół doświadczonych specjalistów. Jolanta Bobińska, nazywana pieszczotliwie Ciocią Jolą, w swojej pracy #niewidziprzeszkód i dąży do tego, by nie stały one również przed jej podopiecznymi.

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń tylko jedno mogło otrzymać nagrodę główną oraz statuetkę. Ta wręczona została doktorowi Pawłowi Grabowskiemu, który #niewidziałprzeszkód, by w odległym zakątku Polski, tuż przy granicy Białorusią, w oddalonym od dużych ośrodków zaawansowanej opieki medycznej Michałowie stworzyć hospicjum domowe im. Proroka Eliasza. Szybko okazało się, że taka forma nie wystarczy, dlatego krakowski chirurg, wbrew przeciwnościom, rozpoczął budowę placówki stacjonarnej, odpowiadającej potrzebom mieszkańców regionu. Paweł Grabowski każdego dnia walczy o godność drugiego człowieka. Jest tam, gdzie o innych dawno już zapomniano. Powstający budynek hospicjum ma spełniać najwyższe, europejskie kryteria opieki nad osobami terminalnie chorymi. W niedużej społeczności każdy zna i wspiera doktora Pawła, jak tylko może. Najczęściej dobrym słowem lub uściskiem. Pawła Grabowskiego wyróżnia także wyjątkowa relacja, którą tworzy z pacjentami i ich bliskimi, która nie kończy się w chwili zakończenia leczenia.

Nadeszły takie czasy, kiedy dostajemy nagrody za normalność. Nie zgadzam się, aby ludzie żyli bez opieki. Nie ma w tym bohaterstwa, jest tylko brak zgody na to, co się dzieje. Tak po prostu trzeba - mówił Paweł Grabowski, odbierając statuetkę laureata I edycji nagrody im. Ks. Jana Kaczkowskiego.

Nagroda “Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód” została ustanowiona przez powstałą w 2018 roku Fundację im. ks. Jana Kaczkowskiego, a także rodzinę i przyjaciół zmarłego w 2016 roku księdza, znanego z tego, że żył i chorował w wyjątkowy sposób. Ideą, która przyświecała wydarzeniu była chęć wyróżnienia osób aktywnie działających na rzecz innych, które często niezasłużenie pozostają w cieniu. Fundacji zależało, by zwrócić uwagę na ich cenną, lecz często niedostrzeganą pracę oraz pokazać, jak dużo dobrego dzieje się dookoła. Dzięki udziałowi w konkursie o wielu niezwykłych inicjatywach dowiedziano się także w innych częściach Polski.

O tym, kto z nominowanych otrzyma to szczególne wyróżnienie, zdecydowała kapituła nagrody, w której składzie znaleźli się rodzice księdza Jana - Helena i Józef Kaczkowscy, autor wywiadu-rzeki z księdzem Janem Kaczkowskim “Życie na pełnej petardzie” - Piotr Żyłka, członek zarządu Instytutu Witkacego, była szefowa Fundacji Rak’n’Roll - Kapsyda Kobro-Okołowicz, Nauczyciel Roku 2018 - Przemysław Staroń, dziennikarka - Katarzyna Olubińska, przyjaciółka ks. Jana, z którym wspólnie napisali książki: “Szału nie ma, jest rak” i “Żyć aż do końca. Instrukcja obsługi choroby” - Katarzyna Jabłońska, współzałożyciel Centrum Wolontariatu w Lublinie - ks. Mieczysław Puzewicz oraz jeden z najbardziej znanych i polskich aktorów, reżyser, pedagog i profesor sztuk teatralnych - Jerzy Stuhr.

10 finalistów nominowanych do Nagrody Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód:

Paweł Bilski - Założyciel Fundacji Oczami Brata, Częstochowa

Jolanta Bobińska - Założycielka Fundacji Dom w Łodzi, Łódź

Ewa i Paweł Dawidziakowie - Założyciele Centrum Pozytywnej Energii, Poznań

Paweł Grabowski - Założyciel Hospicjum Proroka Eliasza, Michałowo

Jolanta Kaczmarczyk - Zastępca dyrektora i członkini zarządu Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

w Krakowie, Kraków

Monika Krzyżanowska - Prezes Fundacji One Day, Warszawa

Ewa Liegman - Prezes Fundacji Hospicjum Pomorze Dzieciom, Gdańsk

Katarzyna i Krzysztof Liszczowie - małżeństwo, które przysposobiło czworo dzieci

obarczonych zespołem FAS - Toruń

Siostra Michaela Rak - prawniczka i teolożka, stworzyła i kierowała Hospicjum im. św.

Kamila w Gorzowie Wielkopolskim

Izabela Sopalska-Rybak - aktywistka, Prezeska Fundacji Kulawa Warszawa, Warszawa.









