Muzyczna zabawa dla najmłodszych

Już 10 października w Sopocie rozpocznie się Sopot Jazz Festival 2019. W tym roku organizatorzy zadbali także o najmłodszych miłośników muzyki, dedykując im specjalny program edukacyjny, pełen aktywności i warsztatów.



Każdy rodzić wie, jak ważna jest edukacja kulturalna w rozwoju dziecka. Dbamy o to aby człowiek już od najmłodszych lat mógł pod okiem artystów i pedagogów obcować ze sztuką. Każda instytucja kultury w Sopocie na co dzień proponuje rodzinom programy dla najmłodszych, przybliżające w odpowiednim dla nich języku treści prezentowane w tej instytucji. Uczymy jak zrozumieć sztukę i kulturę, zachęcamy do wyrażania siebie poprzez własną twórczość. Dlatego też program tegorocznego Sopot Jazz Festivalu został obudowany warsztatami dla dzieci w ramach cyklu Kids in Sopot - wyjaśnia Agnieszka Rek, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Sopot.



W sobotę, 28 września o godzinie 12.00, w Operze Leśnej odbędą się pierwsze z nich – „Brzdęk. Namaluj dźwięk” - warsztaty robienia t-shirtów według szablonów z grafikami onomatopeicznymi na podstawie ilustracji z książki „Brzdęk. Jak złapać dźwięk”. Zajęcia, które skierowane są do dzieci w wieku 8-10 lat oraz ich rodziców, poprowadzą Agata Królak i Anna Witkowska. Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie przygotują koszulki z dźwiękami zaczerpniętymi z książki. Wprowadzeniem do warsztatów będzie krótka rozmowa wokół dźwięku, a następnie osoby biorące udział w wydarzeniu otrzymają pulę przygotowanych do odbicia szablonów lub też skorzystają z możliwości stworzenia własnych. Obrazy i typografia dotyczyć będą dźwięków miasta, odgłosów zwierząt oraz samych uczestników. W efekcie powstaną indywidualne t-shirty, które na koniec warsztatów pozwolą na chwilę wcielić się w mini orkiestrę, która będzie opisywać dźwięk ruchem i zadrukiem na ubraniu.



Dzień później, w niedzielę 29 września o godzinie 12:00, organizatorzy zaproszą rodziny do wspólnego „Spaceru dźwiękowego po Sopocie”. Podczas wędrówki uczestnicy za pomocą ćwiczeń prowadzonych przez Marcina Dymitera nauczą się słuchać i analizować krajobraz dźwiękowy. Warsztaty skierowane są dla rodzin z dziećmi w wieku 6-12 lat.



W programie edukacyjnym Sopot Jazz Festival znalazł się również warsztat tworzenia okładek do płyt - “Z okładki”. Zajęcia odbędą się 5 października o godzinie 12:00 w Operze Leśnej, a poprowadzi je Natalia Fiedorczuk-Cieślak. Warsztaty dedykowane są dzieciom od 4 roku życia oraz ich opiekunom, jak

również dorosłym, którzy fascynują się kulturą wizualną rozmaitych gatunków rocka, alternatywy, muzyki jazzowej i współczesnej. Podczas warsztatów uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie, jaką melodię gra ich rodzina oraz wykonają prototypy okładek swoich płyt metodą kolażu. Zapoznają się również z estetyką wizualną różnych gatunków muzyki rozrywkowej oraz obejrzą najzabawniejsze przykłady płytowych okładek.



W sobotę, 12 października o godzinie 12:00, w Operze Leśnej Joanna Bronisławska i Wojciech Kucharczyk poprowadzą warsztaty „Zostań mołriańskim VJ'em” - zajęcia z tworzenia wizualizacji do muzyki. Czy muzyka potrzebuje obrazu? A może to obraz potrzebuje muzyki? Kim jest VJ i gdzie leży kraj MOŁR? Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie poznają odpowiedzi na powyższe pytania oraz stworzą analogowe wizualizacje do wybranych fragmentów muzycznych. Nie zabraknie także improwizacji. Warsztaty są skierowane dla rodzin z dziećmi w wieku 6-10 lat.



Finałem programu edukacyjnego będzie Słuchowisko „Grająca Książka”. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 13 października o godzinie 16:00 w Teatrze na Plaży. “Grająca Książka” to słuchowisko na żywo, stworzone na podstawie książki Marianny Oklejak „No to gramy! Muzyczna awantura od Little Richarda do Björk”. Co się stanie, gdy zostawicie w domu Psa, Fretkę i Małego króliczka? Bohaterowie opowieści - Pies i Fretka to melomani i didżeje, którzy próbują wyrobić muzyczne ucho królika. Futrzaki wskakują więc do gramofonu i razem ze słuchaczami wyruszają w szaloną podróż przez pokręcone dzieje muzyki rozrywkowej. Trójka zwierzaków przemieszcza się pomiędzy miejscami, gdzie rodziły się najjaśniejsze gwiazdy i najbardziej znane dźwięki XX i XXI wieku. W rolę zwierzaków wcieli się trójka artystów: aktorka Teatru Wybrzeże - Sylwia Góra-Weber oraz muzycy, performerzy: Joanna Bronisławska i Wojciech Kucharczyk znani między innymi z duetu MOŁR DRAMMAZ. Słuchowisko skierowane jest do wszystkich miłośników muzyki, bez względu na wiek. Jak zapowiadają organizatorzy, widownia nie będzie siedzieć bezczynnie!

Przygotowując program dla rodzin na Sopot Jazz Festiwal myślałam o kilku aspektów, m.in. o aspektach: kobietach, ekologii, dostępności, ale także o coraz większym problemie z uważnym słuchaniem. Nie chodzi tylko o muzykę, dźwięki, ale także o słuchanie siebie samego i innych. Zależało mi, aby zwrócić uwagę na obecność dźwięków w naszym życiu, wpływu jaki wywołują - zachęca Joanna Broniatowska, kurator sekcji edukacyjnej Sopot Jazz Festival.



Na wszystkie wydarzenia Kids in Sopot. Obowiązuje rejestracja poprzez formularz dostępny na www.sopotjazz.pl



Sopot Jazz Festival to jeden z najstarszych festiwali jazzowych w Polsce. Tegoroczna edycja odbędzie się w Sopocie w dniach 10-13 października. Podczas festiwalu zagrają m.in. Marcin Wasilewski Trio feat. Adam Pierończyk, Archie Shepp czy Joachim Kühn. W tym roku funkcję kuratora odpowiedzialnego za program artystyczny festiwalu pełni Rainer Kern.



Program koncertowy:

10.10.2019 - godz. 20.00, Grand Hotel - Marcin Wasilewski Trio, feat. Adam Pierończyk

10.10.2019 - godz. 22.00, Sfinks 700 - Mołr Drammaz

11.10.2019 - godz. 20.00, Grand Hotel - Bibi Tanga & The Selenites

12.10.2019 - godz.20.00, Grand Hotel - NES, Angelika Niescier Trio

13.10.2019 - godz. 20.00, Grand Hotel - Archie Shepp - Joachim Kühn Duo

Bilety w cenie 30zł-90zł w sprzedaży: www.sopotjazz.pl, punkcie Informacji Kulturalnej na placu Przyjaciół Sopotu oraz w kasach BART.



Program edukacyjny - Kids in Sopot

28.09.2019, godz. 12.00, Opera Leśna - Brzdęk. Namaluj dźwięk, warsztaty prowadzone przez Agatę Królak i Anię Witkowską

29.09.2019, godz. 12.00, start: Sopot Centrum (przed wejściem głównym do Sopoteki) - Spacer Dźwiękowy po Sopocie z Marcinem Dymiterem

05.10.2019, godz. 12.00, Opera Leśna - Z okładki - warsztaty tworzenia okładek do płyt prowadzone przez Natalię Fiedorczuk-Cieślak

12.10.2019, godz. 12.00, Opera Leśna - Zostań mołriańskim VJ'em – warsztaty tworzenia wizualizacji do muzyki prowadzone przez Joannę Bronisławską i Wojciecha Kucharczyka

13.10.2019, godz. 16.00, Teatr na Plaży - Słuchowisko Grająca książka - finał programu edukacyjnego

Wstęp na warsztaty jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie www.sopotjazz.pl lub pod numerem telefonu 58 555 84 40.

Producent Festiwalu: Bałtycka Agencja Artystyczna BART

Partnerzy: Miasto Gdańsk, Hotel Sopot, Hotel Sofitel Grand Sopot, Sfinks 700

Patronat medialny: ChilliZet, Jazz Forum, JazzPress, JazzSoul, Trojmiasto.pl; Gazeta Wyborcza,cojestgrane24

Sopot Jazz Festival zrealizowano ze środków finansowych Miasta Sopotu.

Kontakt z mediami: Marta Szadowiak, marta@projektpr.pl, tel +48 502 404 394