O nowej generacji i teoriach spiskowych w Sopocie

Organizowany w Sopocie przez wydawnictwo Smak Słowa Festiwal Książki Psychologicznej to dwa dni wykładów, dyskusji oraz spotkań z autorami najlepszych i najnowszych publikacji psychologicznych oraz popularnonaukowych. Atrakcyjne formuły prelekcji, warsztaty dopasowane do konkretnej grupy odbiorców oraz dyskusje z naukowcami, badaczami, dziennikarzami i mentorami ukażą zupełnie nowe oblicze psychologii.

Pierwszy dzień Festiwalu poświęcony będzie pokoleniu iGen oraz nowym mediom. Dorota Furgalska-Hazuk (OTE Damb) zaprosi uczestników do wspólnego treningu twórczości, a o jego psychologii opowie profesor Edward Nęcki (Uniwersytet Jagielloński). Korzyści płynące z dostrzeganie podobieństw między ludźmi przedstawi Wiesław Łukaszewski (Uniwersytet Zielonogórski) w rozmowie z Dorotą Wodecką(Gazeta Wyborcza). Piotr Bucki przybliży kwestię budowania autorytetu w Internecie. Profesor Tomasz Grzyb (Uniwersytet SWPS) wyjaśni kim jest pokolenie iGen. Na koniec Jakub Janiszewski (TOK FM) poprowadzi debatę o plusach i minusach wynikających z bycia online, w której udział wezmą prof. Tomasz Grzyb i Agnieszka Szyk (Gdańskie Liceum Autonomiczne).

Drugiego dnia natomiast pod lupę pójdą aktualne zjawiska społeczne, które kształtują wizerunek polskiej sceny politycznej i obyczajowej. W rozmowie “Walcz, protestuj, zmieniaj świat” o aktywizmie opowiedzą Elżbiecie Rutkowskiej (Krytyka Polityczna) paneliści: Paulina Górska (Uniwersytet Warszawski), Joanna Grzymała-Moszczyńska (Uniwersytet Jagielloński), Katarzyna Jaśko (Uniwersytet Jagielloński) i Tomasz Besta (Uniwersytet Gdański). O polskim myśleniu spiskowym opowie profesor Mirosław Kofta (Uniwersytet Warszawski). Rolę emocji w budowaniu pamięci zbiorowej wytłumaczy profesor Tomasz Maruszewski (Uniwersytet SWPS Sopot). Dzień zakończy debata o mowie nienawiści w przestrzeni publicznej, którą poprowadzi Dorota Wodecka. Jej rozmówcami będą Dariusz Doliński (Uniwersytet SWPS Wrocław), Małgorzata Kossowska (Uniwersytet Jagielloński), Wiesław Łukaszewski (Uniwersytet Zielonogórski) oraz Michał Bilewicz (Uniwersytet Warszawski).

To tylko część tematów, które na czynniki pierwsze rozłożą uczestnicy II edycji Festiwalu Książki Psychologicznej. Podczas blisko 20 godzin spotkań, wybitni naukowcy oraz publiczność zmierzą się z najbardziej intrygującymi zagadnieniami współczesnej psychologii, które mają niebagatelny wpływ na codzienne życie.

Festiwal Książki Psychologicznej to wydarzenie, które skupia najwybitniejszych przedstawicieli polskiej psychologii. Jest skierowane zarówno do pasjonatów, posiadających podstawową wiedzę psychologiczną, jak i do osób, które chcą dopiero poznać jej tajniki, dowiedzieć się, jak wpływa na ich codzienność, postrzeganie rzeczywistości - wyjaśnia Anna Świtajska, redaktor naczelna i właścicielka wydawnictwa Smak Słowa.

Organizatorzy Festiwalu stawiają na najmocniejsze i najwyżej cenione nazwiska w tej dziedzinie oraz na najlepsze, często nagradzane tytuły. Profesorowie Tomasz Maruszewski, Mirosław Kofta, Wiesław Łukaszewski, Krystyna Skarżyńska, Małgorzata Kossowska, Michał Bilewicz, Dariusz Doliński czy Edward Nęcka to nazwiska o ugruntowanej pozycji i międzynarodowej renomie.

Grono gości wydarzenia zasilą także utytułowani autorzy dr hab. Tomasz Grzyb, dr hab. Tomasz Besta, i aktywni, osiągający sukcesy praktycy, jak Dorota Furgalska-Hazuka, Agnieszka Szyk, czy Piotr Bucki. Nie zabraknie również młodych naukowców, autorów książek i aktywistów - na Festiwalu pojawią się między innymi Joanna Grzymała-Moszczyńska, Katarzyna Jaśko, Pola Biblis i Mikołaj Górlikowski. Moderatorami festiwalowych dyskusji będą dziennikarze Dorota Wodecka z Gazety Wyborczej, Jakub Janiszewski z TOK FM i Elżbieta Rutkowska z Krytyki Politycznej.

Ideą Festiwalu Książki Psychologicznej jest popularyzacja osiągnięć tej dziedziny. Motorem napędowym jest zaś pasja zdobywania wiedzy, odkrywania i promowania najlepszych książek psychologicznych oraz popularnonaukowych, które ukazują się na polskim i światowym rynku. Wydawnictwo Smak Słowa - organizator Festiwalu chce pokazać szerszej publiczności, w jaki sposób książki wybitnych psychologów tłumaczą mechanizmy rządzące współczesnym światem. I dowieść, że nauka, która zaczyna się w laboratoriach i gabinetach naukowców, cenna wiedza, pochodząca z badań, są podstawą rozumienia zachowań społecznych i postaw indywidualnych.

Festiwal Książki Psychologicznej, 25-26 października 2019, Sopot

Inicjator i organizator: Wydawnictwo Smak Słowa

Współorganizator: Uniwersytet SWPS

Partnerzy: Biblioteka Sopocka, Gdańskie Liceum Autonomiczne, Krytyka Polityczna, My Story Apartments, Ośrodek Twórczej Psychoedukacji DAMB

Miejsca festiwalowe: Sopoteka, Smak Słowa Księgarnia, No 5

Patronat honorowy: Jacek Karnowski - Prezydent Miasta Sopotu

Wstęp wolny. Z racji ograniczonej liczby miejsc obowiązują zapisy - https://www.swps.pl/strefa-psyche/wydarzenia/106-sopot/20521-ii-festiwal-ksiazki-psychologicznej

Więcej informacji na stronie internetowej Festiwalu: www.festiwalksiazkipsychologicznej.pl

Akredytacje dla mediów: https://evenea.pl/imprezy/kultura-i-sztuka/sopot/festiwal-ksiazki-psychologicznej-2019-220518/

Kontakt dla mediów:

Marta Szadowiak, Projekt PR, marta@projektpr.pl, tel. 502 404 394

Program II Festiwalu Książki Psychologicznej

25 października (piątek) – Nowe media. Wyzwania – zagrożenia –ułatwienia

godz. 12.00-13.30 Trening twórczości – Dorota Furgalska-Hazuka (OTP Damb) (Smak Słowa Księgarnia)

Warsztat, podczas którego uczestnicy będą mogli na podstawie konkretnych ćwiczeń doświadczyć twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. O codziennym zastosowaniu treningu twórczości w pracy pedagoga, rodzica, czy w zwykłym codziennym funkcjonowaniu opowie Dorota Furgalska-Hazuka, która od lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, a także z dorosłymi.

godz. 13.30-15.00 Psychologia i trening twórczości – wykład prof. Edward Nęcka (Uniwersytet Jagielloński) (Sopoteka)

O zastosowaniach treningu twórczości, jego zaletach w rozwoju dzieci i młodzieży, a także wykorzystywaniu go do lepszego, bardziej sprawnego funkcjonowania opowie prof. Edward Nęcka, wybitny specjalista w zakresie twórczości, twórczego rozwiązywania problemów i treningu.

godz. 15.00-16.30 Pięknie się różnić, mądrze być podobnym. O pożytkach z dostrzegania podobieństwa między ludźmi - Wiesław Łukaszewski (Uniwersytet Zielonogórski) w rozmowie z Dorotą Wodecką (Gazeta Wyborcza) (Smak Słowa Księgarnia)

Rozmowa odbędzie się w związku z książką pod tym samym tytułem, w której prof. Łukaszewski pisze o podobieństwach i różnicach między ludźmi. Snuje w niej rozważania dotyczące różnic indywidualnych i nacisku, jaki psychologowie kładą właśnie na różnice, zamiast spostrzegać i podkreślać podobieństwa.

godz. 16.30 – 18.00 Budowanie autorytetu w Internecie, wiralowe treści - Piotr Bucki w rozmowie z Dagny Kurdwanowską (Smak Słowa Księgarnia)

Bloger, popularyzujący naukę w internecie opowie dziennikarce i pisarce Dagny Kurdwanowskiej o tym, w jaki sposób budować informacje, w jakich mediach je prezentować, jakim językiem pisać, aby osiągnąć jak największe zasięgi i zdobyć zainteresowanie czytelników.

godz. 16.30-18.00 Kim jest pokolenie iGen? – wykład prof. Tomasz Grzyb (Uniwersytet SWPS) (Sopoteka)

Pokolenie iGen, urodzeni po 1995 roku, właśnie wkraczają w dorosłość. Jaki wpływ miało na nich dorastanie ze smartfonem w ręku, bycie online? Dlaczego tak bardzo różnią się od poprzednich pokoleń, jaką mają wrażliwość, kim są i dokąd nas zaprowadzą?

godz. 18.00-20.00 Debata: O plusach i minusach wynikających z bycia online – pokolenie iGen w akcji (No 5)

- prowadzenie: Jakub Janiszewski (TOK FM)

- paneliści: prof. Tomasz Grzyb (Uniwersytet SWPS Wrocław), Agnieszka Szyk (Gdańskie Liceum Autonomiczne), Pola Biblis (GLA), Mikołaj Górlikowski (GLA)

Debata dotyczy pokolenia iGen. Co jest powodem, że tak bardzo różni się od innych pokoleń, jak można szukać wspólnego międzypokoleniowego języka, dokąd zmierzają iGeny i jak je zrozumieć. O tych i wielu innych zagadnieniach porozmawiają przedstawiciele pokolenia X i iGeny. Zobaczymy co z tego wyniknie.

od godz. 20.00 NoDisco. Alt-Indie Dancefloor (No 5)

Wspólna zabawa międzypokoleniowa, zapraszamy X, Y (millenialsi), a przede wszystkim iGeny.

26 października (sobota) – Psychologia wobec złożoności świata społecznego

godz. 13.00-15.00 „Walcz, protestuj, zmieniaj świat”. Debata o aktywizmie – premiera książki (Smak Słowa Księgarnia)

- prowadzenia: Elżbieta Rutkowska (Krytyka Polityczna)

- paneliści: Joanna Grzymała-Moszczyńska (Uniwersytet Jagielloński), Katarzyna Jaśko (Uniwersytet Jagielloński), Tomasz Besta (Uniwersytet Gdański)

Aktywiści, prowadząca i autorzy książki „Walcz, protestuj, zmieniaj świat” postarają się zachęcić Was do podejmowania działań na rzecz własnej społeczności, w obronie ważnych idei czy przeciwko jakimś zjawiskom. Aktywizm może pomóc nam uczynić świat lepszym, dlatego warto posłuchać ludzi, którzy badają i analizują to zjawisko od wielu lat.

godz. 13.30 - 15.00 Inteligentne nieposłuszeństwo – wykład prof. Dariusz Doliński (Uniwersytet SWPS Wrocław) i prof. Tomasz Grzyb (Uniwersytet SWPS Wrocław) (Sopoteka)

Autorzy znakomitych badań replikujących eksperyment Milgrama opowiedzą tym razem o historycznych przykładach nieposłuszeństwa (działaniach niezgodnych z procedurami, z utartymi zwyczajami czy prawami), które okazywały się ostatecznie niebywale szczęśliwe dla jakichś społeczności, narodów czy nawet świata. Będą zatem zachęcać nas do nieposłuszeństwa i zmuszać do refleksji nad pozycją człowieka w czasach niepewności.

godz. 15.00- 16.30 Polskie myślenie spiskowe. Wokół Okrągłego Stołu – wykład prof. Mirosław Kofta (Uniwersytet Warszawski) (Sopoteka)

Profesor Mirosław Kofta, który od wielu lat bada myślenie spiskowe, jego podłoże, konsekwencje i wpływ na funkcjonowanie jednostki, opowie o polskich przykładach myślenia spiskowego między innymi na podstawie spiskowych teorii dotyczących Okrągłego Stołu.

godz. 16.30-18.00 Udział emocji w budowaniu pamięci zbiorowej - wykład prof. Tomasz Maruszewski (Uniwersytet SWPS Sopot) (Sopoteka)

Profesor Tomasz Maruszewski, badacz pamięci pokaże, jak tworzy się i jak funkcjonuje pamięć zbiorowa. Opowie też o tym, w jaki sposób jest użytkowana w społecznej codzienności. Ma to szczególne znaczenie w społeczeństwach trapionych przez konflikty światopoglądowe czy polityczne, bo skonfliktowane strony tworzą odmienne wersje zbiorowej pamięci dotyczącej tych samych faktów, zdarzeń czy idei. Zrozumienie istoty wielu konfliktów społecznych jest tym samym niemożliwe bez rekonstrukcji różnych wersji pamięci zbiorowej.

godz. 18.00-20.00 Debata: Mowa pogardy i nienawiści w przestrzeni publicznej. Co dalej? – debata (No 5)

- prowadzenie: Dorota Wodecka (Gazeta Wyborcza)

- paneliści: Michał Bilewicz (Uniwersytet Warszawski), Dariusz Doliński (Uniwersytet SWPS Wrocław), Małgorzata Kossowska (Uniwersytet Jagielloński), Wiesław Łukaszewski (Uniwersytet Zielonogórski), Krystyna Skarżyńska (Uniwersytet SWPS)

Mowa pogardy i nienawiści, pełna uprzedzeń, stereotypów, krzywdząca i piętnująca społecznych i politycznych przeciwników zdominowała ostatnio debatę publiczną w Polsce. Zwracają na to uwagę już eksperci z Unii Europejskiej i świata. O tym, czy zaprowadzi nas ona do przemocy i co można zrobić, żeby ją powstrzymać porozmawiają najwybitniejsi polscy psychologowie społeczni.

Biogramy gości w kolejności alfabetycznej:



Tomasz Besta - profesor nadzwyczajny, pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się psychologią osobowości i psychologią społeczną. Interesuje się analizą relacji międzygrupowych, działań zbiorowych oraz dynamiką grup. Prowadzi również badania nad zniekształceniami poznawczymi wpływającymi na odbiór i ocenę zjawisk społecznych oraz nad rolą komunikacji naukowej w kontekście społecznego odbioru nauki i technologii. Publikuje w czołowych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Angażuje się w krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Prowadzi warsztaty i wykłady popularyzujące naukę. Współautor książki “Między Grupami. Przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią”.

Pola Biblis - uczennica klasy maturalnej Gdańskiego Liceum Autonomicznego, na profilu humanistycznym. Laureatka XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz finalistka XXI Olimpiady Filozoficznej. Pracowała przy X edycji Forum Młodych, działa w grupie aktywistów Młoda Zaraza. Często uczestniczy w wydarzeniach społecznych i kulturalnych, także jako wolontariuszka (m.in. Literacki Sopot); kilkukrotnie zdarzyło jej się moderować debaty i spotkania (w tym z Lechem Wałęsą). Interesuje się literaturą, sztuką, popkulturą i historią obyczajów. Lubi kina studyjne i muzykę lat osiemdziesiątych.

Michał Bilewicz – psycholog społeczny, jest kierownikiem Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW. Jego badania koncentrują się na tematyce kontaktu międzygrupowego, pamięci zbiorowej i społecznej psychologii języka. Obecnie zajmuje się głównie tematyką mowy nienawiści i jej rozprzestrzeniania się w nowych mediach. Jest autorem książki „Być gorszymi” oraz redaktorem i współautorem książek „The psychology of conspiracy”, „Uprzedzenia w Polsce” oraz „Wobec obcych. Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe”. Był członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej (ISPP) oraz wiceprzewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej i Komitetu Psychologii PAN. Poza działalnością akademicką jest od lat zaangażowany w rozmaite działania antydyskryminacyjne – w ramach fundacji Forum Dialogu współtworzył ogólnopolski program Szkoła Dialogu, a w latach 2013-2015 był członkiem rządowej Rady ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Piotr Bucki - architekt, który nigdy nie pracował w zawodzie, aktor, któremu nie do końca wyszło aktorstwo. Swoją drogę odnalazł w uczeniu siebie i innych oraz w szlifowaniu kompetencji. Od 17 lat pomaga ludziom projektować lepszą komunikację. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS, a także w Wyższej Szkole Bankowej, Szkole Głównej Handlowej i na Akademii Górniczo-Hutniczej. Lubi wszystko sprawdzać empirycznie, a dobrych pomysłów szuka podczas długich marszów nordic walking. Autor książek: „Złap równowagę” (współautorstwo z Wojciechem Pączkiem), „Viral. Jak zarażać ideami i tworzyć wirusowe treści” i „Porozmawiajmy o komunikacji”.

Dariusz Doliński - jeden z najbardziej cenionych psychologów społecznych w Polsce. Zajmuje się psychologią zachowań społecznych, psychologią emocji i motywacji. Analizuje techniki wpływu społecznego, mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej. Interesuje się psychologicznymi aspektami marketingu i reklamy. Jest autorem licznych projektów naukowych, badań eksperymentalnych i teorii z zakresu psychologii społecznej, szczególnie zachowań konsumenckich oraz weryfikacji technik używanych przez ludzi do tego, aby efektywnie wpływać na innych. Redaktor naczelny „Polish Psychological Bulletin”. Publikuje w prestiżowych czasopismach, takich jak: „Journal of Personality and Social Psychology”, „Personality and Social Psychology Bulletin”, „Journal of Experimental Social Psychology” oraz „European Journal of Social Psychology”. Autor i współautor około 200 publikacji, m.in. „Psychologia wpływu społecznego” (2000), „Psychologiczne mechanizmy reklamy” (2003), Manipulacja” (2009), „Techniques of social influence: The psychology of gaining compliance” (2016) oraz „Posłuszni do bólu” (2018). Jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu Psychologii PAN oraz prezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

Mikołaj Górlikowski - obecnie w trzeciej klasie Gdańskiego Liceum Autonomicznego. W latach 2014-2016 mieszkał w Londynie, w tym czasie jednocześnie uczył się w Rutlish School w dzielnicy Wimbledon i zdalnie realizował program Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum. Współzałożyciel licealnego Klubu Dyskusyjnego, trzykrotny finalista Pomorskich Meczów Matematycznych. Interesuje go filozofia, literatura, film, malarstwo, e-sport, ale królową nauk dla niego zawsze będzie matematyka i z nią chce związać swoją przyszłość. Ulubiona książka: „Lord Jim” Josepha Conrada. Ulubiony film: „Breaking Bad”. Ulubiony utwór muzyczny: „Vacant Lot” autorstwa The Growlers. Ulubiony filozof: Georg Hegel. Ulubione twierdzenie matematyczne: o niezupełności Kurta Gödla.

Tomasz Grzyb - psycholog. Zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego. Autor publikacji na temat psychologii wpływu społecznego i mechanizmów ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym książki „Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych” (2011). Redaktor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in. w „Journal of Applied Psychology” oraz „Marketing i Rynek”. W 2014 roku otrzymał Certificate of Appreciation od Dowództwa Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie.

Joanna Grzymała-Moszczyńska - jest psycholożką i aktywistką społeczną, pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowo zajmuje się psychologią społeczną. Bada motywacje do włączenia się w aktywizm i mechanizmy sprzyjające zaangażowaniu na rzecz spraw społecznych i politycznych. Prowadzi badania poświęcone przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz psychologii migracji. Prowadzi warsztaty (m.in. poświęcone wypaleniu aktywistycznemu i przeciwdziałaniu dyskryminacji) i wykłady popularyzujące naukę. W swojej pracy społecznej angażuje się w inicjatywy feministyczne, lewicowe i klimatyczne, bo marzy o zielonym świecie bez nierówności.

Dorota Furgalska-Hazuka - psycholog, trenerka Odysei Umysłu, właścicielka Ośrodka Twórczej Psychoedukacji DAMB, założycielka Fundacji Promocji Dzieci Zdolnych „Odyseusz”, edukatorka dramy. W ciągu 20 lat zdobyła ze swoimi drużynami na Światowych Finałach Odysei Umysłu 8 złotych i 4 srebrne medale oraz 4 prestiżowe nagrody Ranatra Fusca za oryginalne rozwiązania techniczne. Prowadzi treningi kreatywnego myślenia dla młodzieży, nauczycieli oraz firm. Stworzyła koncepcję kompleksowej opieki nad uczniem zdolnym w gimnazjach i liceach. Specjalizuje się także w treningach EEG Biofeedback poprawiających pamięć, koncentrację, elastyczność myślenia oraz zdolność panowania nad stresem. Za prowadzoną przez siebie innowacyjną działalność otrzymała certyfikat Re-imagine Learning Challenge Pacesetter w prestiżowym ogólnoświatowym konkursie Ashoka Changemakers i Fundacji Lego.

Pasje: teatr, literatura, fotografia, śpiew, jazda na nartach, tenis stołowy

Jakub Janiszewski - jako typowy przedstawiciel pokolenia X zachowuje pozory oddanego pracownika korporacji (od 16 lat na antenie radia TOK FM, w którym prowadzi codzienne pasmo publicystyczne „Połączenie”), pozostając zarazem sceptyczny wobec autorytetów, krytyczny wobec władzy i dyskretnie, acz konsekwentnie poszerzając pole własnej wolności osobistej. Wskutek tego ostatniego współpracował z kim się dało: z Międzynarodowym Programem Polityki Narkotykowej realizowanym przez Open Society Foundations, z Instytutem Badań Strukturalnych, z DELab UW, oraz całą mnogością mediów ( „Gazetą Wyborczą”, „Polityką”, „Dziennikiem Gazetą Prawną” a ostatnio także z „Holistic News”). Z ludzi najbardziej lubi swojego psa.

Katarzyna Jaśko – doktor, pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się psychologią społeczną i psychologią polityki. Bada jakie motywacje stoją za zaangażowaniem się na rzecz politycznej sprawy. Badała m.in. co motywowało uczestników i uczestniczki protestów w Polsce w ostatnich kilku latach (m.in., KOD, Czarny Protest, obrona Puszczy Białowieskiej, strajk nauczycieli). Interesuje ją również, kiedy poświęcenie na rzecz sprawy przyjmuje przemocową i destrukcyjną postać. W tym celu prowadziła badania m.in. wśród amerykańskich radykałów, syryjskich uchodźców, ekstremistów islamskich w Indonezji, oraz byłych członków grup terrorystycznych na Sri Lance. Bardzo zależy jej na tym, by wiedza naukowa służyła tym, którzy w pokojowy sposób chcą zmieniać świat na lepsze.

Mirosław Kofta - profesor psychologii, Uniwersytet Warszawski (od 1973 do teraz). Psycholog społeczny. Prowadzi badania nad motywem kontroli (m.in. wyuczoną bezradnością), stereotypami i uprzedzeniami, antysemityzmem, dehumanizacją, myśleniem spiskowym. Autor monografii “Samokontrola a emocje” (PWN 1979), współautor “Psychologii Okrągłego Stołu” (Smak Słowa, 2019) oraz artykułów m.in. w „Journal of Experimental Psychology: General”, „ Journal of Personality and Social Psychology”, „Journal of Social Issues”. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz Instytutu Studiów Społecznych ISS UW i jego pierwszy dyrektor (obecnie: przewodniczący Rady Naukowej ISS). Kierownik Katedry Psychologii Osobowości na Wydziale Psychologii UW (1996-2008). Członek Rady Narodowego Centrum Nauki (2010-2012). Wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku (2015).

Małgorzata Kossowska - psycholog, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Center for Social Cognitive Studies w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka ponad 80 artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych oraz autorka i współautorka ośmiu książek poświęconych poznaniu społecznemu. Bada procesy (poznawcze, motywacyjne) leżące u podłoża złożonych zjawisk społecznych (radykalnych przekonań ideologicznych, uprzedzeń i konfliktów społecznych). Identyfikuje czynniki sprzyjające zamkniętości umysłowej, sztywności i niezmienności poglądów. Laureatka licznych nagród za osiągnięcia naukowe, w tym nagrody im. Tadeusza Tomaszewskiego za najlepszą publikację psychologiczną, medalu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej za całokształt osiągnięć naukowych i nagrody „Laur Jagielloński”. Stypendystka programu „Zostańcie z nami” organizowanego przez tygodnik „Polityka" (2001). W latach 2008-2012 dyrektor Instytutu Psychologii UJ, prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ w latach 2012-2020, prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2008-2014), członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej i członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Od 2012 r. prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ. Członek Rady NCN od 2012 r, a od 2018 roku przewodnicząca Rady.

Dagny Kurdwanowska - dziennikarka, autorka, działaczka na rzecz praw kobiet. Związana była m.in. z "Twoim Stylem", "Dziennikiem Polska/The Times" oraz "Przekrojem". Przez ostatnie cztery lata pracowała w Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką wspierając kobiety w rozwoju zawodowym i osobistym. Autorka książek - ostatnio wspólnie z Leszkiem Mellibrudą „A może nie ma się czego bać. Jak zamienić lęk w ciekawość”. Uwielbia słuchać i zadawać pytania. Książki to jej pasja, praca i sposób na życie. Od października zaczyna studia na Uniwersytecie SWPS na kierunku psychogerontologia.

Wiesław Łukaszewski - profesor psychologii, wybitny autorytet w dziedzinie psychologii osobowości i psychologii społecznej. Autor licznych książek między innymi: „Wielkie i nieco mniejsze pytania psychologii”, „Mądrość i inne niemądrości” i „Pięknie się różnić, mądrze być podobnym”i artykułów naukowych. Znany popularyzator psychologii. Wieloletni przewodniczący Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. Obecnie profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Miłośnik dobrej literatury, muzyki oratoryjnej i ogrodów.

Tomasz Maruszewski - absolwent UAM, gdzie był zatrudniony do 1998; następnie pracował w Instytucie Psychologii PAN, a obecnie na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Specjalizuje się w psychologii poznawczej, a w szczególności w psychologii pamięci. Zajmował się też pograniczem psychologii poznawczej i psychologii emocji, a konkretnie zagadnieniami poznawczej reprezentacji emocji. Jest autorem m.in. „Psychologii poznania”, „Pamięci autobiograficznej”, współautorem monografii „Emocje – aleksytymią – poznanie” (wspólnie z Elżbietą Ścigałą) oraz „Psychologii. Podręcznika akademickiego”. Opublikował wiele artykułów naukowych, a także prac popularyzatorskich. Ma dwoje dzieci – Joannę i Krzysztofa. Pasjonuje się muzyką barokową oraz fotografią.

Edward Nęcka - profesor psychologii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje również z Uniwersytetem SWPS. Specjalizuje się w problematyce z pogranicza psychologii poznawczej i psychologii różnic indywidualnych. Prowadzi badania na temat poznawczego podłoża cech osobniczych, takich jak kreatywność, inteligencja i samokontrola. Oprócz licznych artykułów zawierających opis wyników badań, opublikował osiem książek – podręczników i monografii. Jest współautorem (z J. Orzechowskim i B. Szymurą) podręcznika pt. „Psychologia poznawcza” oraz autorem książek „Trening poznawczy” i „Trening twórczości”. Od roku 2001 jest członkiem Polskiej Akademii Nauk.

Elżbieta Rutkowska - animatorka i dziennikarka. Absolwentka filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła specjalizację prasową i reportażową na Pomagisterskich Dziennych Studiach Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Przez sześć lat współpracowała z Telewizją Polską S.A., przygotowując cykle tematyczne, magazyny, reportaże oraz filmy dokumentalne. Prowadziła warsztaty dziennikarskie dla Fundacji Nowe Media, gdzie zachęcała młodzież do aktywizmu. W "Krytyce Politycznej" od 2012. Od maja 2014 szefowa Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście, gdzie dba o stwarzanie przestrzeni współpracy. Członkini amatorskiego Chóru TAK spajanego potrzebą niekonwencjonalnego aktywizmu, służącego budowaniu różnorodnego społeczeństwa przy pomocy wspólnego śpiewu. Współtworzy Trójmiejską Akcję Kobiecą oraz Gdańskie Centrum Równego Traktowania. Wiceprzewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Krystyna Skarżyńska - profesor psychologii, pracuje w SWPS - Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Specjalizuje się w badaniu potocznych przekonań i postaw. Jest autorką ponad 200 artykułów naukowych w czasopismach polskich i międzynarodowych i kilkunastu książek, między innymi: „Spostrzeganie ludzi” (1981), „Psychospołeczne aspekty decyzji alokacyjnych” (1986), „Konformizm i samokierowanie jako wartości. Struktura i funkcje” (1992), „Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej” (2005), „Między ludźmi… Oczekiwania, interesy, emocje” (2012). Aktualnie prowadzi badania nad uwarunkowaniami akceptacji agresji w życiu społecznym i w polityce oraz nad rolą w kształtowaniu postaw politycznych ogólnych schematów świata, zasad moralnych i rozumienia wolności. Komentuje także wydarzenia społeczne i polityczne w mediach (Gazecie Wyborczej, Polityce, Charakterach i Tok-Fm).

Agnieszka Szyk - uczy języka polskiego i wiedzy o kulturze w Gdańskim Liceum Autonomicznym; koordynowała wiele projektów edukacyjnych związanych z grupami marginalizowanymi we współpracy z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, m.in. Szkoła Humanitarna, Opowiedz ich historie. Wielokulturowy Gdańsk czy Nieobojętni; uczestniczyła w seminarium organizowanym przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie na temat historii i kultury narodu żydowskiego i w szkoleniu Wyzwania i możliwości w nauczaniu o Zagładzie Żydów w Domu Konferencji w Wansee w Berlinie; redagowała podręczniki szkolne i materiały edukacyjne do języka polskiego.

Dorota Wodecka - dziennikarka Gazety Wyborczej i Wysokich Obcasów. Autorka kilkuset wywiadów, z których część ukazała się w książkach "Mężczyźni rozmawiają o wszystkim" i "Polonez na polu minowym". Opublikowała również wywiady rzeka z Andrzejem Stasiukiem ("Życie to jednak strata jest”) i z Tomaszem Sikorą („Kapitalnie”).