Premiery wydawnictwa Smak Słowa na Festiwalu Książki Psychologicznej w Sopocie

Wydawnicze premiery

Tomasz Maruszewski, “Gdzie podziała się nasza pamięć? Od pamięci autobiograficznej do pamięci zbiorowej”, premiera: 25 października 2019

Każdy z nas ma swoją pamięć – to dzięki niej wiemy, kim jesteśmy. Ale czy istnieje jakieś My, które swoją tożsamość również buduje na pamięci? A jeśli tak, to czy pamięć owego My, pamięć zbiorowa, składa się z pamięci indywidualnych, autobiograficznych?

Książka Tomasza Maruszewskiego, profesora psychologii, wybitnego polskiego badacza pamięci autobiograficznej, jest cennym źródłem wiedzy psychologicznej nie tylko o tym, jak tworzy się i jak funkcjonuje pamięć zbiorowa, lecz przede wszystkim o tym, w jaki sposób jest wykorzystywana w społecznej codzienności. Nabiera szczególnego znaczenia w kontekście społeczeństw trapionych przez światopoglądowe i polityczne konflikty, gdzie walczące strony tworzą odmienne wersje zbiorowej pamięci, dotyczącej tych samych faktów i zdarzeń. Lektura książki “Gdzie podziała się nasza pamięć? Od pamięci autobiograficznej do pamięci zbiorowej” pozwala czytelnikowi na lepsze zrozumienie istoty wielu konfliktów społecznych, które byłoby niemożliwe bez rekonstrukcji różnych wersji pamięci zbiorowej.

Wykład Profesora Tomasza Maruszewskiego o udziale emocji w budowaniu pamięci zbiorowej podczas 2. dnia Festiwalu Książki Psychologicznej, 26 października, 16:30 – 18:00, Sopoteka.

Tomasz Besta, Katarzyna Jaśko, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Paulina Górska, “Walcz, protestuj, zmieniaj świat. Psychologia aktywizmu”, premiera: 25 października 2019

Aktywizm społeczny lub polityczny to sposób działania, mający na celu doprowadzenie do określonych zmian. Samo słowo aktywizm zawiera w sobie „działalność” lub „działanie”, jako formę wyrażania swojego sprzeciwu.

Książka „Walcz, protestuj, zmieniaj świat”, napisana przez młodych polskich naukowców, przybliża świat działań wspólnotowych. To przewodnik po działaniach zmieniających rzeczywistość, stworzony na podstawie wniosków z badań naukowych oraz doświadczeń aktywistów i aktywistek. Pozycja przeznaczona zarówno dla tych, którzy chcą działać razem, dokonywać zmian w swoich społecznościach, lepiej budować grupy czy kierować zespołem, jak i tych, którzy pragną zrozumieć, dlaczego ludzie nie nie przychodzą na protesty i nie dają się porwać wszystkim pomysłom.

Premiera książki, połączona z debatą o aktywizmie z udziałem autorów, odbędzie się 2. dnia Festiwalu Książki Psychologicznej - 26 października, 13:00 - 15:00, Księgarnia Smak Słowa.

Edward Nęcka, Aleksandra Gruszka, Jarosław Orzechowski, Błażej Szymura,

“Trening twórczości”, premiera: 25 października 2019

Czy twórczości można się nauczyć? Czy można ją trenować i rozwijać, jak trenuje i rozwija się mięśnie? Czy warto być twórczym?

„Trening twórczości” to podręcznik sprawdzonych metod, ćwiczeń i sposobów oddziaływania, które rozwijają twórcze myślenie i działanie, a przy okazji są świetną zabawą. Zostały opracowane bardzo starannie przez grono dociekliwych naukowców i praktyków. Książka pokazuje mnóstwo praktycznych zadań i analizuje ich wpływ na rozwój twórczości.

To świetny przewodnik dla psychologów, trenerów, rodziców, szefów i wszystkich, którzy chcieliby pobudzać kreatywność w swoim otoczeniu. Dziesiątki ćwiczeń, zestaw problemów dyżurnych do pracy na sesjach kreatywnych i ćwiczenia na rozgrzewkę.

Wykład profesora Edwarda Nęcki - Psychologia i trening twórczości - 1. dnia Festiwalu Książki Psychologicznej - 25 października, 13:30-15:00, Sopoteka.

Wydawnicze nowości

Jean M. Twenge, ”iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne i mniej szczęśliwe – oraz zupełnie nieprzygotowane do dorosłości - i co to oznacza dla nas wszystkich”, premiera: marzec 2019.

Urodzeni po 1995 roku. Dorastali z telefonem komórkowym, mieli konto na Instagramie, zanim poszli do liceum, nie pamiętają czasów sprzed internetu. Różnią się od każdego poprzedniego pokolenia. Mowa tu o jednej czwartej Amerykanów. To iGen (skrót od „iGeneracji”) – pokolenie internetu. Właśnie nadeszło.

W fascynującej, pełnej życia książce dr Jean Twenge, profesor psychologii na Uniwersytecie Stanowym w San Diego, maluje odkrywczy portret nowego pokolenia, które dojrzewa wolniej i wyrasta na bardziej znerwicowane – ale również bardziej tolerancyjne i bezpieczne – od poprzednich pokoleń. Jego przedstawiciele trzymają się z dala od pokus dla dorosłych, takich jak alkohol czy seks, ale też unikają odpowiedzialności wiążącej się z dorosłością – nie śpieszy im się z nauką jazdy, wyprowadzką z domu ani z osiągnięciem finansowej samodzielności. Są otwarci i postępowi, a przy tym rozważni jak żadne wcześniejsze pokolenie młodych ludzi.

Podczas gdy ta nowa grupa młodych ludzi wkracza w dorosłość, wszyscy musimy spróbować ich zrozumieć. Ponieważ kierunek, w jakim pójdą, wyznacza kierunek naszego kraju i całego świata.

Wykład dr hab. Tomasza Grzyba - Kim jest pokolenie iGen? - 1. dnia Festiwalu - 25 października, 16.30-18.00, Sopoteka.

Wiesław Łukaszewski, “Pięknie się różnić, mądrze być podobnym. O pożytkach z dostrzegania podobieństwa między ludźmi”, premiera: wrzesień 2019

Lubimy się różnić od innych, wyróżniać na ich tle - dzięki temu choć przez chwilę możemy czuć się wyjątkowi, niepowtarzalni, jedyni w swoim rodzaju. Szukamy też ludzi do siebie podobnych – takich, którzy podobnie myślą i odczuwają, podobnie spostrzegają świat, lubią te same książki, filmy, płyty czy gry. Kiedy zauważamy różnice, często odwołujemy się do porównań społecznych – wówczas okazuje się, że jesteśmy lepsi lub, niestety, gorsi od innych, co skłania nas do rywalizacji.

Choć w długiej perspektywie więcej korzyści przynosi nam współpraca, rywalizacja często staje się silniejszą pokusą. Zwłaszcza, gdy wiele spodziewamy się po wygranej.

Wiesław Łukaszewski, wybitny autorytet w dziedzinie psychologii osobowości i psychologii społecznej, w książce “Pięknie się różnić, mądrze być podobnym. O pożytkach z dostrzegania podobieństwa między ludźmi o tym, dlaczego różnice są nam potrzebne i jakie płyną z nich korzyści.

Rozmowa Doroty Wodeckiej z prof. Wiesławem Łukaszewskim odbędzie się podczas 1. dnia Festiwalu Książki Psychologicznej, 25 października, 15:00 – 16:30, Księgarnia Smak Słowa.

Andrzej Friszke, Janusz Grzelak, Mirosław Kofta, Wiktor Osiatyński, Janusz Reykowski, “Psychologia Okrągłego Stołu”, Redakcja: Mirosław Kofta, Andrzej Leszczyński, premiera: luty 2019

Czy można w pokojowy sposób zakończyć konflikt polityczny, dzielący kraj na dwoje? I jak przekroczyć głęboką polaryzację polityczną? Te dwa pytania są dziś równie aktualne, co w 1989 roku, kiedy opozycja i władza w Polsce usiadły do wspólnych rozmów przy Okrągłym Stole. Doświadczenia Okrągłego Stołu, choć wciąż budzą kontrowersje, pozostają bardzo ważną i ponadczasową lekcją, także na poziomie techniki politycznej.

Książka “Psychologia Okrągłego Stołu” zawiera zapis rozmów pomiędzy ludźmi zaangażowanymi bezpośrednio i pośrednio w to historyczne wydarzenie (Janusz Reykowski i Janusz Grzelak) oraz komentatorów prezentujących różne punkty widzenia: psychologiczny (Mirosław Kofta), historyczny (Andrzej Friszke) i społeczny (Wiktor Osiatyński).

Poza zapisem rozmów w książce znalazły się również eseje Janusza Reykowskiego i Andrzeja Friszkego oraz niepublikowany wcześniej artykuł Wiktora Osiatyńskiego z 1991 roku Obrady Okrągłego Stołu w Polsce.

Wykład profesora Mirosława Kofty - Polskie myślenie spiskowe. Wokół Okrągłego Stołu - 2. dnia Festiwalu - 26 października, 15:00-16:30, Sopoteka.

Festiwal Książki Psychologicznej, 25-26 października 2019, Sopot

Inicjator i organizator: Wydawnictwo Smak Słowa

Współorganizator: Uniwersytet SWPS

Partnerzy: Biblioteka Sopocka, Gdańskie Liceum Autonomiczne, Krytyka Polityczna, My Story Sopot Apartments, Ośrodek Twórczej Psychoedukacji DAMB

Miejsca festiwalowe: Sopoteka, Smak Słowa Księgarnia, No 5

Patronat honorowy: Jacek Karnowski - Prezydent Miasta Sopotu

Patronat merytoryczny: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

Wstęp wolny. Z racji ograniczonej liczby miejsc obowiązują zapisy - https://www.swps.pl/strefa-psyche/wydarzenia/106-sopot/20521-ii-festiwal-ksiazki-psychologicznej

Więcej informacji na stronie internetowej Festiwalu: www.festiwalksiazkipsychologicznej.pl

Akredytacje dla mediów: https://evenea.pl/imprezy/kultura-i-sztuka/sopot/festiwal-ksiazki-psychologicznej-2019-220518/

Kontakt dla mediów:

Marta Szadowiak, Projekt PR, marta@projektpr.pl, tel. 502 404 394