Ciekawość świata, która napędza życie, czyli Spotkanie Ludzi Myślących vol.2

Raz w roku nad polskie morze, a dokładniej do Sopotu, z całej Polski (i nie tylko) ściągają ludzie szeroko pojętego Internetu - twórcy i komentatorzy rzeczywistości. Spotykają się, aby rozmawiać, wsłuchać się w argumenty innych i zweryfikować własne opinie. Podczas dwóch dni tworzą wspólną przestrzeń, pozwalającą na prawdziwą wymianę myśli. Tu nie ma tematów tabu, niewłaściwych pytań czy złych odpowiedzi. Spotkanie Ludzi Myślących, choć oficjalnie nazywa się konferencją, nie przypomina żadnej z nich. W sopockim Teatrze na Plaży na scenę wychodzą prelegenci, to fakt. Nie prowadzą oni jednak prelekcji, a szczerą rozmowę z siedzącymi po drugiej stronie uczestnikami. Nie stawiają się w roli eksperta, a publiczność w każdym momencie może zabrać głos. Choć temat spotkania jest z góry określony, nigdy nie wiadomo, w którą stronę potoczy się dyskusja.

Tak było i tym razem, podczas drugiej edycji Spotkania Ludzi Myślących, które odbyło się w dniach 21-22 września w Teatrze na Plaży w Sopocie. Organizatorem wydarzenia był Instytut Zdrowego Rozsądku. Podczas tych dwóch dni na pierwszy plan wybijała się przyjazna, kameralna atmosfera i poczucie brania udziału w naprawdę ważnym wydarzeniu.

Poruszano tematy aktualne i te, na które czas nie ma wpływu. Marta Klimowicz - socjolog Internetu starała się wspólnie z niemal setką uczestników odnaleźć lekarstwo na zatruty Internet. Nauczyciel Roku 2018 - Przemek Staroń, wraz z Jędrkiem Sołowijem uczyli kreatywnego rozwiązywania problemów, by niedługo później spróbować w zaledwie 15 minut znaleźć 100 sposobów na myślenie masowe. Taka burza mózgów nie mogła wydarzyć się nigdzie indziej! Internetowy ekspert do spraw języka polskiego - Paulina Mikuła w Sopocie przeprowadziła analizę naszego języka, zastanawiając się, czy przypadkiem nie wracamy do językowej jaskini. Nie zabrakło również gości specjalnych - Prezydent Gdańska - Aleksandra Dulkiewicz oraz Prezydent Sopotu - Jacek Karnowski w rozmowie z Kubą Kaługą odpowiadali na pytanie, jak być lustrem, gdy inni widzą w tobie cel. Szczerze i bez politycznych uników o mowie nienawiści, wspólnotowości i podziałach. O tym, że polityk też jest człowiekiem. I o obojętności, z głośnym apelem Prezydent Dulkiewicz - Nie bądźmy obojętni. Obojętność jest najgorsza.

Podczas drugiego dnia, wraz z Jolą Szymańską, w skupieniu, szczerze i bez jakichkolwiek podziałów mówiono o wierze i Kościele. Oczyszczająca i merytoryczna rozmowa, którą prowadzili ze sobą ludzie różnych wyznań i poglądów. Rozmowa, na jaką w Polsce dotąd nie było przestrzeni. Uczestnicy Spotkania Ludzi Myślących wysłuchali też wzruszającego świadectwa patriotyzmu i człowieczeństwa. Rozmowę z niezwykłą kobietą - Elżbietą Tatarkiewicz przeprowadziła Barbara Grabowska. O wojnie, powstaniu, przyjaźni. O ciekawości świata i bycia dobrym, niezależnie od wszystkiego.

Ponieważ informacje są dziś najcenniejszą walutą, Filip Szarecki, prawdziwy wojownik klawiatury, podczas swojego warsztatu uczył zebranych, jak odróżniać prawdę od fake newsów. W świecie codziennie zalewanym setkami informacji ważne jest bowiem, by kierować swoje działania w oparciu o fakty, nie dając się zmanipulować i oszukać.

Dwudniowe spotkanie zakończyła burza mózgu, jakiej dotąd nie było. O wspólnym działaniu i zmienianiu świata, wykorzystywaniu potencjału internetowych twórców oraz dawaniu od siebie tego, co najlepsze. Bo wystarczą zaledwie trzy krople, by wywołać deszcz.

Hasłem #badzkropla chcemy nawoływać do działania. Otoczeni wspaniałymi, kreatywnymi ludźmi i internetowymi twórcami, wierzymy, że razem możemy działać na szerszą skalę, zmieniając nawet w minimalny sposób świat na lepsze. Chcemy wykorzystać ten ogromny potencjał, który dotąd nie znalazł odpowiedniego ujścia, aby za rok spotkać się i móc ocenić to, co udało nam się zdziałać - mówią organizatorzy Spotkania Ludzi Myślących.

