Wykręcanie deploya nową dyscypliną olimpijską?!

Prezentacja o Oracle, warsztaty Ruby albo kolejny wieczór z Pythonem, piwem i pizzą – to wszystko już znamy. Właśnie dlatego trójmiejski startup - Just Join It zorganizował integrację programistów w zupełnie innej przestrzeni. Dosłownie, bo zamiast zmagać się z ciężko zabugowanym kodem i testować wytrwałość kolejnymi iteracjami, 26 września stanęli do sportowej rywalizacji na Stadionie Leśnym w Sopocie, podczas pierwszej w Polsce olimpiady dla programistów – Just Join Olympics.

240 zawodników, reprezentujących firmy z całego kraju, konkurowało o miejsca na podium i sławę. Biegali? Tak, ale na 1024 metry. Rzucali? Dyskiem twardym! Mieli również okazję spróbować swoich sił w konkurencjach siłowych – pchnięciu monitorem, spacerze developera i wykręcaniu deploya. Fani Mariusza Pudzianowskiego mogą kojarzyć ostatnie dwie z tych konkurencji jako spacer farmera i zegar. Szczególnie owo „wykręcanie” było dla zawodników nie lada wyzwaniem. Próba wykonania jak największej ilości okrążeń, trzymając obciążoną „wskazówkę” wywoływała potężną zadyszkę i powodowała liczne upadki.

Reprezentacje wystawiły m.in. firmy Intel, Kainos, Jeppesen, Atena, Dynatrace i Aplitt. Obecność 35 zawodniczek udowodniła przy tym, że branża nie jest zdominowana przez mężczyzn. Pytani o powód udziału w zawodach uczestnicy szczególnie często zwracali uwagę na kuszącą możliwość pchnięcia monitorem, a wśród ulubionych konkurencji wymieniali również rzut dyskiem twardym, work-life balance i… składanie klawiatury na czas! Wielu z nich podkreślało, że chętnie skorzystali z okazji, żeby w interesujący sposób spędzić czas na świeżym powietrzu.

Wspomniana już konkurencja, work-life balance, wymagała od uczestników jak najdłuższego utrzymania się na desce umieszczonej na gładkim wałku (balance board). Zwycięzca zdołał stać na niej przez 48 minut, a w czasie próby kilkukrotnie kucał, trzymał komputer stacjonarny i sięgał po napój, żeby utrudnić sobie zadanie!

Na podstawie ilości medali zdobytych we wszystkich konkurencjach, statuetki za pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymały firmy Aplitt (złoto), Jeppesen (srebro) i Escola (brąz).

Biorąc udział w Just Join Olympics zawodnicy przyczynili się do rozwoju programu Szkoła 3.0, który oferuje zajęcia z programowania i robotyki dzieciom z trudnych środowisk. 4000 złotych, stanowiące część opłat rejestracyjnych, przekazana zostanie odpowiedzialnej za tą inicjatywę fundacji Sarigato. Podstawowym celem olimpiady było jednak zintegrowanie społeczności. Organizatorzy wydarzenia, na co dzień łączący specjalistów IT z poszukującymi ich pracodawcami, zwracają uwagę, że mimo nietypowej formuły imprezy sportowej jest ono dla nich naturalną formą wspierania branży:

Mamy poczucie, że nowe rozwiązania i projekty rodzą się podczas spotkań ludzi z pasją, ale różnego rodzaju konferencje i warsztaty mogły znudzić się już części polskich programistów. Dlaczego więc nie spróbować czegoś nowego? – mówi Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT – Zorganizowaliśmy fajną imprezę sportową z przymrużeniem oka. Pogoda była piękna, konkurencje cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy mieli okazję do rozrywki i do zdobycia medali. Całym zespołem mamy poczucie, że udało się stworzyć wydarzenie warte udziału!

Organizatorzy wspominają już o kolejnej edycji tego interesującego wydarzenia! By nie przegapić informacji o niej warto obserwować stronę i profile organizatora.

fot. Krzysztof Maksimiuk

Zdobywcy podium w poszczególnych dyscyplinach:

Pchnięcie monitorem

Arkadiusz Staśczak (itCraft) Karol Damaszke (Intel) ex aequo - Marcin Świniarski (Intel) ex aequo - Mateusz Zakrzewski (Jeppesen)

Work-life balance

Mateusz Bakuła (BlueMedia) Michał Ciesielski (Spartez) Adrian Tomaszewski (Desmart)

Spacer developera

Radosław Michniewski (Ciclum) Arkadiusz Staśczak (itCraft) Nikita Kulish (Escola)

Składanie klawiatury

Jacek Kędzior (HiQ) Krzysztof Wysiecki (Escola) Emil Kowaluk (Aplitt)

Wykręcanie Deploya

Marcin Świniarski (Intel) Arkadiusz Sarzyński (Jeppesen) Piotr Zmudziński (Finastra)

Rzut dyskiem

Mateusz Badziąg (Jeppesen) Arkadiusz Sarzyński (Jeppesen) Paweł Niewolak (Kainos)

Bieg na 1024 metry

Piotr Skwers (Dynatrace) Mateusz Badziąg (Jeppesen) Mateusz Jagodziński (Galactica)

Sprint z laptopem

Dudzik Maciej (Yameo) Victor Debone (Spartez) Kajetan Kochański (Dynatrace)

Scrum olimpijski (konkurencja drużynowa)