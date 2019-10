O życiu i psychologii w czasach social mediów

Organizatorzy - wydawnictwo Smak Słowa, przy współpracy z Uniwersytetem SWPS w Sopocie, w dniach 25-26 października zaprosili nad polskie morze specjalistów z dziedziny psychologii z całej Polski. Tegoroczna edycja festiwalu koncentrowała się wokół dwóch niezwykle aktualnych w obecnych czasach tematów - nowych mediów i pokolenia iGen, czyli osób urodzonych po 1995 roku, o których mówi się, że urodzili się ze smartfonem w ręku. Ci młodzi ludzie wkraczają właśnie w dorosłość i to od nich w znacznej mierze zależy, jak rozwijać się będzie współczesny świat.



Pierwszy dzień Festiwalu upłynął pod hasłem Nowe media. Wyzwania – zagrożenia – ułatwienia. Wydarzenie rozpoczęły warsztaty Treningu Twórczości, prowadzone w Księgarni Smak Słowa przez Dorotę Hazukę-Furgalską z Ośrodka Twórczej Psychoedukacji DAMB. Jednocześnie w Sopotece publiczność mogła wysłuchać wykładu profesora Edwarda Nęcki, który wyjaśniał zebranym zagadnienie Psychologii i treningu twórczości, przekonując, że twórczość nie jest domeną jedynie wybitnych artystów. Choć nie każdy jest twórczy w takim samym stopniu, dzięki treningowi twórczości każdy może rozwijać w sobie tę cechę. Zdaniem Edwarda Nęcki, twórczość może być dziś odpowiedzią na poczucie braku sensu, które staje się coraz poważniejszym problemem współczesnego świata.



Tego dnia rozmawiano również o pożytkach z dostrzegania podobieństw i różnic między ludźmi. Rozmowę o książce Wiesława Łukaszewskiego - Pięknie się różnić, mądrze być podobnym. O pożytkach z dostrzegania podobieństwa między ludźmi poprowadziła dziennikarka Gazety Wyborczej - Dorota Wodecka, a jej rozmówczynią była profesor Romana Kadzikowska-Wrzosek, Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Uczestnicy spotkania mogli usłyszeć m.in. co sprawia, że ludzie dobierają się w pary na zasadzie podobieństw, a rozstają, tłumacząc to różnicą charakterów.

Na Festiwalu pojawił się również Piotr Bucki, internetowy ekspert, który w rozmowie z dziennikarką - Dagny Kurdwanowską wyjaśniał jak skutecznie budować autorytet w Internecie oraz czym są i jaką funkcję pełnią wiralowe treści.



Zgodnie z tematem przewodnim festiwalu, tego dnia wiele mówiono o pokoleniu iGen. Podczas odbywającego się w Sopotece wykładu Kim jest pokolenie iGen? prof. Tomasz Grzyb, odwołując się do książki Jean M. Twenge iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne i mniej szczęśliwe, pokazał słuchaczom cechy, które odróżniają iGeny od innych pokoleń. Tłumaczył również, że świat wirtualny młodych ludzi nie jest już tylko wirtualny. To część ich życia. Zrozumienie tego zjawiska jest niezbędne, by funkcjonować w środowisku iGenów.



Zrozumieniu młodego pokolenia służyła również kończąca pierwszy dzień festiwalu debata O plusach i minusach wynikających z bycia online – pokolenie iGen w akcji, którą poprowadził dziennikarz Jakub Janiszewski z TOK FM. Wśród panelistów znaleźli się Tomasz Grzyb, Agnieszka Szyk z Gdańskiego Liceum Autonomicznego oraz dwójka przedstawicieli młodego pokolenia, uczniowie Gdańskiego Liceum Autonomicznego - Pola Biblis i Mikołaj Górlikowski. Ta międzypokoleniowa rozmowa potwierdziła, że głos młodych ludzi nigdy nie był lepiej słyszalny, a rozwijający się wraz z nimi świat, nigdy nie był inteligentniejszy niż teraz. Jak podkreślał prof. Grzyb, nie wolno jednak zapomnieć, że wciąż istnieje świat poza Internetem. Jak wybrzmiało podczas debaty - kiedy przychodzą następne pokolenia świat się nie kończy. Zmieniają się jedynie wartości.

Drugiemu dniu Festiwalu przyświecało hasło Psychologia wobec złożoności świata społecznego. W Sopocie mówiono o mechanizmach rządzących człowiekiem i o tym, jak psychologia przyczynia się do rozumienia otaczających ludzi zjawisk.



O rosnącym w siłę aktywizmie debatowano podczas premiery książki Walcz, protestuj, zmieniaj świat. Spotkanie poprowadziła Elżbieta Rutkowska z Krytyki Politycznej, a na jej pytania odpowiadali autorzy - Paulina Górska, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Katarzyna Jaśko i Tomasz Besta. O tym, że więcej zła wyrządzili ludzie posłuszni niż nieposłuszni mówiono podczas wykładu prof. Dariusza Dolińskiego i prof. Tomasza Grzyba - Inteligentne nieposłuszeństwo. Profesor Mirosław Kofta, w czasie wykładu Polskie myślenie spiskowe. Wokół Okrągłego Stołu wyjaśniał, dlaczego raz powstała teoria spiskowa nigdy nie ginie i co sprawia, że ludzie tak łatwo dają im wiarę. Sopocka publiczność, obecna podczas spotkania z prof. Tomaszem Maruszewskim mogła również dowiedzieć się, jak łatwo manipuluje się ludzką pamięcią, posłuchać o emocjach, biorących udział w budowaniu pamięci zbiorowej i powodach, dla których obrazy przeszłości ulegają zmianie.

Dwudniowy Festiwal zakończyła debata Mowa pogardy i nienawiści w przestrzeni publicznej. Co dalej? Spotkanie prowadziła Dorota Wodecka, a w roli panelistów wystąpili Michał Bilewicz, Dariusz Doliński, Małgorzata Kossowska i Krystyna Skarżyńska. Paneliści ze smutkiem przyznali, że w ostatnich latach społeczeństwo zaakceptowało mowę nienawiści, tym samym pozwalając jej rosnąć w siłę

Podczas II edycji Festiwalu Książki Psychologicznej głośno i wyraźnie wybrzmiały aktualne tematy, dominujące w przestrzeni publicznej oraz prawdziwe problemy, z którymi na co dzień mierzą się zarówno młodsi, jak i starsi Polacy. Toczące się dyskusje, w których publiczność chętnie zabierała głos, pokazały, że wciąż jest przestrzeń dla rozmów i konstruktywnej wymiany myśli.



Festiwal Książki Psychologicznej to prawdziwe święto książki psychologicznej i samej psychologii. Już drugi raz udało nam się zaprosić do Sopotu największe polskie autorytety z tej dziedziny. Co ważne, wydarzenie cieszy się zainteresowaniem nie tylko wśród osób, posiadających wiedzę psychologiczną, ale przede wszystkim wśród tych, którzy chcą zrozumieć mechanizmy, wpływające na ich codzienność i postrzeganie rzeczywistości. W festiwalu udział wzięły osoby z całej Polski i w każdym wieku. To dla nas wyznacznik, że takie wydarzenie jest potrzebne - wyjaśnia Anna Świtajska, redaktor naczelna i właścicielka wydawnictwa Smak Słowa.

II edycja Festiwalu Książki Psychologicznej była prawdziwym świętem książki. Organizatorzy udowodnili, że ludzie wciąż czytają i sięgają po tradycyjne, sprawdzone źródła wiedzy. Z okazji festiwalu wydawnictwo Smak Słowa przygotowało aż trzy książkowe premiery. Na księgarniane półki trafiły takie pozycje jak: Gdzie podziała się nasza pamięć? Od pamięci autobiograficznej do pamięci zbiorowej (Tomasz Maruszewski), Walcz, protestuj, zmieniaj świat. Psychologia aktywizmu (Tomasz Besta, Katarzyna Jaśko, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Paulina Górska) oraz Trening twórczości (Edward Nęcka, Aleksandra Gruszka, Jarosław Orzechowski, Błażej Szymura). Więcej o wydawniczych premierach i nowościach, obecnych podczas festiwalu można przeczytać tutaj: http://bit.ly/2neGeX4

Kolejna edycja wydarzenia już za rok! #dobrapsychologia





