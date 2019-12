Władza algorytmów. Cyfrowe portrety, które rządzą światem

Żyjemy w czasach Internetu i wszechobecnych algorytmów. To, co jeszcze do niedawna wydawało się jedynie fikcją i co stworzone zostało, by ułatwić nam odbiór treści dostosowanych do naszych zainteresowań, dziś rządzi naszym światem. Każda informacja, którą pozostawiamy w sieci, każde słowo, każdy ruch śledzony jest przez miliony algorytmów, które tworzą nasz cyfrowy portret i decydują o tym, co widzimy, z kim się komunikujemy, co czytamy i jakie decyzje podejmujemy.