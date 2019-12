Ruszyło głosowanie na najlepsze atrakcje dla dzieci 2020

Które atrakcje najlepiej odwiedzić całą rodziną? Co roku, w okresie zimowym propozycje przygotowuje dla nas serwis dzieckowpodrozy.pl, który publikuje ranking najlepszych atrakcji dla dzieci. Wśród nich znalazły się w tym roku m.in. Afrykarium (Wrocław), ZOO Safari Borysew, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Muzeum Dobranocek (Rzeszów) czy też Kolejka Wąskotorowa w Puszczy Białowieskiej. Pełne zestawienie zawiera parki rozrywki, obiekty edukacyjne, nietuzinkowe muzea oraz miejsca historyczne i jest dostępne na stronie dzieckowpodrozy.pl/ranking.

Jak zostaną przypisane ostateczne pozycje w rankingu? Zwycięzcę wybiorą internauci, a głosowanie trwa od 26 grudnia do 30 stycznia 2020. Zarówno atrakcje, jak i głosujący mogą otrzymać atrakcyjne nagrody! Aby tak się jednak stało, należy wejść na dzieckowpodrozy.pl/ranking i kliknąć „Lubię to” pod wybraną przez nas atrakcją. Są one uszeregowane alfabetycznie, a dla łatwości odnalezienia najciekawszych atrakcji w okolicy przygotowana została również interaktywna mapa. Przy okazji jest również możliwość przeczytania poświęconych im artykułów.

Dla rodzin, kolejna odsłona rankingu to nie tylko okazja, żeby poznać nowe atrakcje, ale też otrzymać wejściówki do dwukrotnego zwycięzcy – parku rozrywki Energylandia, który został w tym roku ogłoszony Złotą Atrakcją dzieckowpodrozy.pl i nie walczy już o głosu. Z tej okazji wśród głosujących zostaną wybrane osoby, które otrzymają wejściówki 2+1 do Energylandii, ważne w najbliższym sezonie.

- Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do naszego zwycięstwa w poprzednich edycjach Rankingu najlepszych atrakcji dla dzieci. Osiągnęliśmy ten sukces dzięki tysiącom głosów naszych odwiedzających i chcemy się dla nich rozwijać. – powiedział Kris Kojder, Dyrektor ds. wizerunku & rzecznik prasowy Energylandii. - W przyszłym roku park powiększy się o kolejne atrakcje, w tym nowy, spektakularny rollercoaster.

Zajęcie wysokiego miejsca w rankingu jest też interesujące dla wielu atrakcji, 10 najlepszych otrzyma certyfikat – Najlepsza rodzinna atrakcja 2020, będący poświadczeniem sympatii odwiedzających, a atrakcja, która zajmie pierwsze miejsce zyska dodatkowo kampanię promocyjną o zasięgu miliona wyświetleń w serwisie organizatora.

- Wiemy, że ranking cieszy się dużą popularnością i inspiruje wiele rodzin, które wspólnie z nami planują zarówno krótkie wycieczki jak i dłuższe wakacje. – mówi Wojciech Kreft, z dzieckowpodrozy.pl. Co roku wśród nominacji pojawiają się nowe atrakcje. Życzymy wszystkim konkurującym powodzenia, a głosującym odkrycia miejsc wartych odwiedzenia!

Ogłoszenie wyników odbędzie się na początku lutego 2020.

Serwis Dzieckowpodrozy.pl koncentruje się wyłącznie na potrzebach rodzin publikując inspiracje do podróży, porady, ciekawostki i konkursy. Wśród nich znajdują się m.in. spisy atrakcji, hoteli przyjaznych dzieciom oraz praktyczne wskazówki dla podróżujących za granicę.