Naukowy zjazd dla kocich opiekunów

Wykłady i szkolenia odbędą się 22 lutego 2020 w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, a prelegentami będą behawioryści, hodowcy, lekarze i naukowcy. Pomysłodawcą i głównym organizatorem wydarzenia jest znany koci behawiorysta, twórca Kocich Porad - Mieszko Eichelberger. Nie tylko prowadzi on konsultacje dla opiekunów kotów domowych, ale również edukuje ich publikując artykuły w mediach, w serwisach społecznościowych i prowadząc prezentacje podczas spotkań tematycznych.



Darmowe bilety można już pobierać w serwisie Evenea: https://evenea.pl/event/3miejskidzienkota

To wydarzenie może spotkać się z bardzo dużym zainteresowaniem trójmiejskich mieszkańców. Statystyki sugerują, że nawet 50% mieszkańców Trójmiasta może opiekować się co najmniej jednym kotem. Natomiast na grupach edukacyjnych projektu Kocie Porady zebranych jest około 100 000 użytkowników. Są wśród nich opiekunowie od 2 do 4 kotów, wśród których 94% to kobiety. Ponad 67% użytkowników jest w wieku od 25 do 45 lat.

Organizatorzy zapowiedzieli następujące prelekcje:

Nowy kot w domu – mgr Agnieszka Dąbrowska i mgr Alina Fijałkowska jako hodowczynie kotów oraz specjalistki od kociego behawioru opowiedzą, jak wprowadzić kota do domu, jak zadbać o kocie potrzeby, jak przeprowadzić socjalizację kota z ludzkimi domownikami, czy też innym kotem/psem który zamieszkuje wspólny dom.

Kot wychodzący czy nie, wpływ kota domowego na środowisko naturalne – rozmowa z mgr Piotrem Piliczewskim na temat wpływu kota domowego na środowisko naturalne, w których omówi wszystkie kontrowersje oraz mity, które dotyczą dzikości i wpływu kocich podopiecznych na środowisko naturalne.

Na temat realnych szkód, jaki kot domowy wpływa na środowisko oraz kontrowersyjnych sytuacji, które zachodzą pomiędzy nauką a ustawą o ochronie zwierząt i organizacjami prozwierzęcymi obędzie się rozmowa z Piotrem Piliczewskim, Martą Świtałą oraz Katarzyną Lesner.

Zagubiony kot. Zdarzają się przypadki, gdy nasz podopieczny wyskoczy z domu, zostanie uszkodzona woliera, siatka zabezpieczająca okno lub balkon, czy też po prostu wyrwie się z transportera, opiekunowie wpadają w panikę, dlatego mgr Agnieszka Marks opowie jak skutecznie szukać, złapać i zatroszczyć się o zaginionego podopiecznego. Agnieszka Marks jest behawiorystką oraz od 15 lat prowadzi Dom Tymczasowy.

Kocie mity – od lat w kocich domach, ale i nie tylko, bo w społecznym odbiorze koty mają przypisane wiele cech negatywnych. Na spotkaniu z Jolą Bogucką, która jest hodowcą jak i specjalistką od kociego zachowania będzie można się dowiedzieć, które są realne a które istnieją i przez to szkodzą kotom jako gatunkowi.

Uparty jak koci opiekun – czemu jesteśmy tak uparci, gdy otrzymujemy dobrą poradę od lekarza weterynarii, od behawiorysty czy nawet od rodziny czy znajomego? Jak możemy sobie z tym poradzić, czy możemy jakoś pomóc osobom upartym? Rozmowa z Przemysławem Staroniem, Nauczycielem Roku 2018.

Czemu ludzie tak łatwo negują naukę? W dyskusjach w sieci często prezentujemy literaturę, badania oraz fakty naukowe. Czemu opiekunowie zwierząt wolą opierać się na przekazach rodzinnych, doświadczeniach pojedynczych osób niż w oparciu o naukę? Mgr Katarzyna Lesner, która na co dzień zajmuje się edukacją miłośników zwierząt, podczas dyskusji z uczestnikami sprawdzi, czy uda się wypracować nowe podejście do przekazywania wiedzy.

Na wszystkie wyżej wymienione wykłady, wstęp jest darmowy. Natomiast osoby poszukujące jeszcze więcej wiedzy będą miały możliwość wziąć udział w odpłatnych szkoleniach, m. in.

Catsitter – szkolenie prowadzone przez szefa projektu Petsiterzy.pl Mieszka Eichelbergera. Szkolenie dla kocich pasjonatów, które pozwali pracować osobie z ludzkimi i kocimi opiekunami jako profesjonalny opiekun – gdy właściciele zwierząt wyjeżdżają na wakacje, wyjazd zawodowy czy święta.

Jak dbać o swój komfort psychiczny, dobre samopoczucie drogą do lepszej relacji ze zwierzęciem. Optymalne relacje opiekuna ze swoim zwierzęciem, wymagają psychicznego komfortu oraz zadbania także o siebie. Szkolenie prowadzone będzie przez psycholog Agnieszkę Marks.

Organizatorzy wkrótce ogłoszą zapisy na wydarzeniu na portalu Facebook (link znajduje się na dole informacji) oraz odsłonią tematy i prelegentów kolejnych szkoleń.

Brakowało takiego wydarzenia na północy Polski – mówi Mieszko Eichelberger, koci behawiorysta i organizator wydarzenia – Pragniemy przedstawić naukową i rzetelną wiedzę w ciekawy i zrozumiały sposób, aby rozwiać wszelkie wątpliwości jakie do tej pory mieli opiekunowie kotów. Obalimy niepoprawne mity, które krążą po sieci oraz postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania. Nie pozwolimy, by ktoś wyszedł z naszych prelekcji nieusatysfakcjonowany.

Jednodniowy zjazd miłośników kotów ma na celu nie tylko wesprzeć ich w opiece nad zwierzęciem, ale przede wszystkim zjednoczyć wszystkich trójmiejskich kocich rodziców.

Szczegółowe informacje, program oraz zapisy na warsztaty dostępne są w opisie wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/787051421746118/.

