Zostań w domu, #zostańzmuzyką!

„Obecnie w trudnej sytuacji życiowej znalazło się właściwie całe nasze środowisko, dlatego namawiamy do udziału we wspólnej akcji pomocowej #zostańzmuzyką” – zachęca Tomasz Kopeć, prezes Polskiej Fundaci Muzycznej. „Artyści mogą nadal koncertować i spotykać się z fanami, tylko w wersji online. Zagrajmy we własnych domach, studiach nagrań, salach prób i pomóżmy sobie i swoim koleżankom i kolegom, którzy z dnia na dzień stracili źródło często jedynych dochodów.”

Artyści w prosty sposób mogą dołączyć do akcji na www.zostanmuzyka.pl. Wystarczy wysłać zgłoszenie z podstawowymi informacjami jak nazwa wydarzenia, termin, opis, link do wydarzenia na adres online@pfm.waw.pl.

O Polskiej Fundacji Muzycznej

Polska Fundacja Muzyczna jest organizacją pożytku publicznego, która od 17 lat prowadzi akcje pomocowe na rzecz konkretnych artystów, którzy z powodu chorób, bądź zdarzeń losowych znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.



Szczegółowe informacje na www.zostanzmuzyka.pl

#zostanzmuzyka/#polskafundacjamuzyczna

media@pfm.waw.pl

wywiady telefoniczne/streaming video:

Tomasz Kopeć (Prezes Zarządu)

Magda Turowska (Członek Zarządu)

https://www.facebook.com/zostanzmuzyka