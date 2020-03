Międzynarodowy big band publikuje wyjątkowy hołd dla kultowego DJa

Kolektyw Rebel Babel Ensemble, pod przewodnictwem L.U.C. – kompozytora, producenta i laureata wielu nagród za projekty łączące skrecze z muzyką klasyczną i filmową, zaaranżował samplowane utwory DJa Premiera na jazzowy big band. W projekt mocno zaangażowany jest również DJ Eprom, mistrz świata IDA, w kategoriach Show, Technical i Show Class oraz DJShop Workshop Battle i Skrecz.com Battle w kategorii Pro. Łącznie, w przedsięwzięciu wzięło udział prawie 100 muzyków z Europy i USA. Nagrania prowadzono w Nowym Jorku, Los Angeles, Austin, Nowym Orleanie, Connecticut, Gdańsku, Warszawie, Sopocie i Wrocławiu. Prace nad projektem trwały ponad rok!

L.U.C., pomysłodawca hołdu i współzałożyciel Rebel Babel Ensemble powiedział, że jednym z czynników, które zainspirowały go do tej aranżacji jest wspominanie innych artystów przez samego DJa Premiera.

„Nasza orkiestra stara się robić pozytywne niespodzianki. Czasem to koncert z klaksonami samochodowymi dla znużonych poranną drogą do pracy kierowców, czasem granie dla chorych dzieci w hospicjum a czasem prawie 500 dni pracy i prezent urodzinowy dla ikony hip-hopu” – opowiada L.U.C. – „Bardzo spodobało nam się, że DJ Premier wspomina innych artystów i sam dba by ich twórczość nie została zapomniana. Ten hołd to nasze wyrazy wdzięczności i szacunku. Przy okazji nieco spóźniony prezent na 50-tkę!”

DJ Eprom dodaje – „Dj Premier to dla mnie wyjątkowy producent. Wychowałem się na jego brzmieniach słuchając w kółko taśm GangStarr, KRS ONE, Jeru The Damaja, M.O.P, Group Home i wielu innych, których dotknął talent Premiera. Jego twórczość wyznaczyła bardzo ważny kierunek w hip hopie i odcisnęła się mocnym piętnem na wszystkich wychowanych w czasach Golden Era. Ten hołd to mój osobisty ukłon w jego stronę.”

Premiera „Dialog II - Tribute to DJ Premier” odbyła się 21 marca, o godz. 10:00 na kanale youtube L.U.C. films: https://www.youtube.com/watch?v=ZHnSNGMNsWY

REBEL BABEL ENSEMBLE to liczący już 10.000 muzyków międzynarodowy, nieograniczony Big Band, który koncertuje na całym świecie zapraszając muzyków z miejscowych orkiestr i big bandów. Spotkania i warsztaty są formą przygotowania wielkich koncertów na największych festiwalach jak również szalonych performensów łączących żywą muzykę z dźwiękami natury lub technologii. Projekt łączy muzyków, wokalistów i kompozytorów z różnych regionów krzyżując kultury, języki i gatunki stylistyczne. Ideą projektu jest budowanie dialogu i porozumienia poprzez muzykę a także spełnianie marzeń młodych muzyków poprzez kreowanie dla nich edukacyjnych i scenicznych spotkań z zawodowcami i gwiazdami wielkiego formatu. Więcej informacji: http://rebelbabel.com/#ensemble

REBEL BABEL ENSEMBLE: Rebel Babel Commanders Sopot / Wrocław || Final Boss Brass Band - L.A. || Red Satin Band - New Britain || Shag Horns - New York || Bunch of Dudes – Austin || Slow Rollas Brass Band - New Orleans || Tubicinatores Gedanenses – Gdańsk || Dj Eprom – Scratch || Wojtek Buliński, Michał Lasota - Drums