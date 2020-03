79 wydarzeń, 67 wykonawców, 84h i 50min koncertowania z #zostanzmuzyka

„Inspirację i nazwę zaczerpnęliśmy po koncercie jaki 15 marca 2020 zagrała z zespołem Urszula. – tłumaczy Tomasz Kopeć, prezes Polskiej Fundacji Muzycznej. Od tego dnia wystartowaliśmy z akcją #zostańzmuzyką, do której codziennie dołączają kolejni artyści, transmitując występy on-line lub publikując materiały wcześniej zarejestrowane w wersjach premierowych. Wszystkie do posłuchania lub obejrzenia bez wychodzenia z domu”

Przez 14 dni zespół 9 wolontariuszy koordynował prace 67 wykonawców, którzy zrealizowali 79 wydarzeń, co przekłada się na 84h i 50 min występów z #zostanzmuzyka. Przełożyło się to na 470 wpłat do wirtualnych puszek oraz ponad 12500 interakcji w mediach społecznościowych.



„Zainteresowanych dołączeniem do akcji zapraszamy do wysłania formularza z podstawowymi informacjami o wydarzeniu na stronie www.zostanzmuzyka.pl” – dodaje Tomasz Kopeć. „Połączmy siły i działajmy skuteczniej nie tylko na rzecz muzyków, ale i wszystkich osób zaangażowanych w techniczną i logistyczną obsługę koncertów”.

O Polskiej Fundacji Muzycznej

Polska Fundacja Muzyczna jest organizacją pożytku publicznego, która od 17 lat prowadzi akcje pomocowe na rzecz konkretnych artystów, którzy z powodu chorób, bądź zdarzeń losowych znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.



Szczegółowe informacje na www.zostanzmuzyka.pl

