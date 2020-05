Weź udział w TRENINGU ZAANGAŻOWANIA GLOBALNEGO!

W sobotę 20 czerwca 2020 odbędą się pierwsze webinary w ramach programu Trening Zaangażowania Globalnego, fundacji WorldLINK. Skierowane do uczniów i ich rodziców zajęcia edukacyjne, prowadzone przez anglojęzycznych mentorów z różnych części świata, nastawione będą na rozwój umiejętności praktycznych, niestety pomijanych w edukacji szkolnej.

Czym jest edukacja globalna i jakie inicjatywy są z nią związane? Po sesji wprowadzającej, która przybliży uczestnikom ten temat będą oni mieli możliwość rozwinięcia swoich umiejętności przywódczych, poznania technik związanych z work-life balance i nauki umiejętności weryfikacji informacji, które do nich docierają. Uczestnicy dowiedzą się również jak wyglądają lekcje w zagranicznej szkole, zobaczą sale lekcyjne czy materiały wykorzystywane do nauki. Webinary prowadzone w języku angielskim, będą również okazją do doskonalenia umiejętności językowych. Całość zakończy natomiast sesja Questions & Answers podczas których, jeden z uczestników będzie miał możliwość wygrania indywidualnego szkolenia z wybranym prelegentem bądź prelegentką.

Fundacja WorldLINK, organizacja edukacyjna z Krakowa, inauguruje w ten sposób serię spotkań edukacyjnych online, które będzie organizować w tym roku. Ich celem jest zapewnienie nastolatkom możliwości rozwoju m.in. umiejętności miękkich, związanych z pracą w grupie, ale też istotnych we współczesnym świecie kompetencji pozwalających bronić się przed fake newsami i antagonizacją. Tym razem zainteresowani będą mieli możliwość skorzystania z oferty po zakupie biletów, z których dochód zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych, w tym organizację kolejnych warsztatów i prelekcji.



Bilety można kupić:

https://app.evenea.pl/event/strengtheningacademicengagement/

Szczegółowe informacje są opublikowane na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/291997991815253/

Patron wydarzenia:

Fundacja Digital University, https://digitaluniversity.pl/



Partnerzy wydarzenia:

English Touring Theatre Company, https://englishtouringtheatrecompany.com/,

Stowarzyszenie Alumni, https://usalumni.org.pl/

VIIIPALO, IB World School 006265, Kraków, Poland https://viiipalo.krakow.pl/, http://ibkrakow.pl/

Pompano Beach High School, Florida, USA https://www.browardschools.com/pompanobeachhigh

Polish Academy of Canada, https://polish-academy-canada.com/

Malpi International School in Nepal, https://www.malpi.edu.np/





















Trening Zaangażowania Globalnego, sobota, 20 czerwca 2020, online

SESJA WPROWADZAJĄCA

Godz. 11:00, „Edukacja globalna w nowej odsłonie”, czas trwania: 1 godzina



Część 1

Znajdowanie optymizmu w czasach kryzysu i korzystanie z niego

Prowadzący: Ian Tyson

Część 2

Trzy historie, które powinien znać każdy technolog

Prowadzący: Patrick Kozakiewicz

Część 3

„Alina! Chcę znów lecieć do Kanady!”. Wyjątkowość wpływu Canada Study Tour Leadership Program na życie globalnego studenta

Prowadząca: Alina Deja-Grygierczyk

Warsztaty otwierające



Mentorki opowiedzą o założeniach programu oraz o zmianach, które powinny zajść w systemach edukacyjnych na całym świecie.



Prowadzące:

Anna Krzemińska-Kaczyńska – Prezeska Zarządu, założycielka i Dyrektorka Kreatywna WorldLINK Foundation, Wicedyrektorka ds. rozwoju w Prywatnym Akademickim Centrum Kształcenia (PACK) w Krakowie; Wiceprezeska Stowarzyszenia Alumni. Nauczycielka Matury Międzynarodowej IB w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym, Ambasadorka Programu English Teaching Program; wyróżniona za swoje osiągnięcia zawodowe Europejskim Znakiem Innowacyjności w Dziedzinie Nauczania Języków Obcych (ELL), odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Mamta Kanti Kumar – nauczycielka geografii, zastępczyni dziekana ds. opieki społecznej w Delhi Public School, zaangażowana w szereg projektów krajowych i międzynarodowych, autorka i tłumaczka podręczników, otrzymała stypendium w ramach programu Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) - programu Biura Spraw Edukacyjnych i Kulturalnych Departamentu Stanu USA.

SESJA 1A (do wyboru)

Godzina 12:15, „IMB = It’s My Business!”, czas trwania: 1 godzina

Sesja ma na celu zmotywowanie uczestników do stworzenia zespołu, przejęcia inicjatywy i

grupowej odpowiedzialności wobec problemów, ćwiczenia umiejętności negocjacji i rozładowywania konfliktów. Jednocześnie ma uczyć elastycznego działania pod silnym przywództwem. Warsztat jest ukierunkowany na trening tzw. umiejętności miękkich – współpracy, otwartości i zaufania.



Prowadzący: Don Allen - aktor i reżyser z ponad 25 letnim doświadczeniem, obecnie dyrektor arytystyczny „English Touring Theatre Company” oferującej występy i warsztaty teatralne na terenie całej Polski. Pracuje również nad serią wideo edukacyjnych dot. języka angielskiego.







SESJA 1B (do wyboru)

Godzina: 12:15, „Jak zmotywować kogokolwiek do (prawie) czegokolwiek?”, czas trwania: 1 godzina

Jeśli chcesz zmotywować się do zrobienia czegoś, o czym zawsze marzyłeś, wypróbuj metodę opartą na dowodach. 6 kroków zajmuje średnio 7 minut. Te proste kroki mogą pomóc Ci osiągnąć swoje cele. Badania pokazują, że możesz zwiększyć swoją motywację nawet o 250%. Na warsztacie mentorka pokaże Ci jak przejść przez poszczególne punkty aby osiągnąć wymarzony cel. Przygotuj kartkę papieru, a wszystko będzie znaczniej skuteczniejsze.

Prowadząca: Agnieszka Maruda-Sperczak - trenerka biznesu, mentorka dla liderów i zespołów, trenerka ICF, mistrzyni programowania neurolingwistycznego (NLP), pierwsza trenerka metody Instant Influence w Polsce przeszkolona przez samego dr Michaela Pantalona.

SESJA 2A (do wyboru)

Godzina 14:00, „Sztuka równowagi”, czas trwania: 1 godzina





Sesja ma na celu omówienie wewnętrznych i zewnętrznych elementów życia, które wymagają równowagi. W czasie sesji uczestnicy poznają sposoby zachowywania tego stanu za pomocą technik mindfulness i technik oddechowych. To pomoże zachować spokój nawet w stresującej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa i podejmować lepsze decyzje w życiu prywatnym, szkolnym, a w przyszłości również zawodowym.



Prowadząca: Natasha Sharma – certyfikowana trenerka personalna (life coach) z Indii; absolwentka studiów w zakresie technologii informatycznych i studiów MBA na University of Leicester.

SESJA 2B (do wyboru)

Godzina 14:00, „Uważność w edukacji – od teorii do praktyki”, czas trwania: 1 godzina



Na całym świecie rośnie zjawisko uważności. Widać to w korporacjach, szpitalach, wojsku i tak, w edukacji. Jest więcej praktykujących studentów i nauczycieli niż kiedykolwiek wcześniej. Podczas tych warsztatów Patrick wyjaśni, czym jest uważność oraz jaką rolę powinna odgrywać w edukacji.

Prowadzący: Patrick Kozakiewicz – przedsiębiorca, który podróżuje fizycznie i wirtualnie po całym świecie, nauczając dziesiątki tysięcy osób. Współprowadzi kanał YouTube o nazwie „The Present Show” ze swoim kumplem Lele, a niedawno stworzył internetowy kurs odznakowy „Explorations in Mindfulness” we współpracy z University of Oxford.

SESJA 3

Godzina 15:15, „Światopogląd budowany na faktach a racjonalność nadziei”, czas trwania: 1 godzina

Uczestnicy wezmą udział w anonimowym badaniu światopoglądu oraz zapoznają się z „narzędziami Factfullness” Roslinga, które pomogą im identyfikować prawdę i fałsz w świecie pełnym sprzecznych i bazujących na sensacji informacji.

Prowadząca: Allyson Dally, liderka edukacji globalnej UNC-CH World View; członkini jury globalnego programu stypendialnego WCC 2020; ambasadorka programu edukacji globalnej Fulbright Teachers for Global Classrooms; absolwentka międzynarodowego kursu doskonalenia nauczycieli Teaching Excellence and Achievement (TEA) Ministerstwa Spraw Zagranicznych USA;



SESJA 4

Godzina: 16:30, „Rzeczywistość mieszana w globalnej klasie”, czas trwania: 45 minut



Podczas sesji uczestnicy dowiedzą się jak wygląda nauka w zagranicznych szkołach, jakie materiały pomocnicze są wykorzystywane na zajęciach oraz zobaczą jak wyglądają sale lekcyjne w szkołach średnich, uniwersytetach i szkołach medycznych.



Prowadzący: David Holley - pracuje w dziale technologii w Pompano Beach High School. Przez 3 lata pracował w Nortel Networks jako inżynier.

SESJA ZAMYKAJĄCA

Godzina 17:30, „Zostań uczniem globalnym!”, czas trwania: pół godziny

Panel live Q&A z udziałem wszystkich prelegentów, skierowany do uczniów i rodziców, podczas którego będzie możliwość wygrania jednej, indywidualnej sesji szkoleniowej z wybranym prelegentem.

Organizator: Fundacja WorldLINK to organizacja edukacyjna z siedzibą w Krakowie, zrzeszająca doświadczonych nauczycieli, profesorów i konsultantów z Europy, Ameryki i Azji.

Bazuje na czterech filarach kompetencji globalnych, zdefiniowanych przez Centrum Edukacji Globalnej Asia Society jako umiejętności poznawania świata, dostrzegania możliwości, proponowania inicjatyw i podejmowania działań. Swój autorski program Fundacja realizuje m.in. przez wymiany międzynarodowe i seminaria edukacyjne.

Więcej informacji nt. działalności Fundacji WorldLINK można uzyskać drogą mailową:

office@worldlink.pl

WorldLINK Foundation na Facebooku: https://www.facebook.com/fundacjaWorldLINK