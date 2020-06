Odpoczynek nad morzem? Czemu nie! Ale gdzie się zatrzymać?

Poszczególne etapy odmrażania gospodarki dają Polakom dostęp do kolejnych usług, ale chociaż część z nich jest ze sobą powiązana, wznowiły pracę w różnych terminach. Pewne zamieszanie wprowadza również fakt, że ponowne otwarcie danego obiektu nie oznacza, że jego oferta nie uległa zmianie z powodu obowiązujących ograniczeń. Nic dziwnego, że wiele osób zastanawia się, czy może już zaplanować wakacje nad morzem. Z pomocą przychodzi Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, która po opublikowanej wcześniej bazie otwartych lokali gastronomicznych przygotowała kolejną, tym razem poświęconą obiektom noclegowym.

Opublikowana pod adresem: https://pomorskie.travel/pl_PL/-pomorskieaktywne baza obejmuje m.in. domy wczasowe, apartamenty i hotele z różnych części Pomorza. Klikając w jeden z kafelków reprezentujących obiekty zobaczymy zdjęcie, opis, dane kontaktowe oraz dodatkowe informacje. Zostały one zebrane na początku czerwca b.r.

Baza powstała z myślą o osobach, które chciałyby odwiedzić województwo pomorskie podczas jednego z nadchodzących weekendów albo w ramach urlopu, ale nie są pewne czy obiekty noclegowe w miejscowości, którą wybrały działają i oferują pełen zakres usług. – mówi Magdalena Węgrowicz, zastępca dyrektora biura PROT – Oczywiście wiemy, że w sieci od dawna działają serwisy zawierające listy hoteli i pensjonatów, ale z uwagi na sytuację, sami poprosiliśmy lokalne obiekty o zadeklarowanie gotowości, żeby udostępnić aktualne i sprawdzone informacje.

Ile kosztują rodzinne wczasy nad morzem? Wbrew obawom ceny nie są zaporowe. Na terenie Gdańska, Gdyni, czy Sopotu, ceny noclegu dla dwóch osób, w opcji B&B, zaczynają się od 200 złotych za dobę. Oczywiście, kwota ta będzie odpowiednio wyższa, jeżeli turyści zdecydują się na pobyt w hotelu 5-cio gwiazdkowym. Poza Trójmiastem, za tygodniowy pobyt dla dwojga, zapłacimy około 2 tysiące złotych. Hasło „Za taką samą kwotę mogę jechać all-inclusive za granicę!” można zatem włożyć między bajki.

Przedstawiciele branży turystycznej na Pomorzu zachęcają do korzystania z ich usług i zapewniają, że przestrzegają procedur mających zapewnić ich klientom bezpieczeństwo. Zarówno w obiektach noclegowych, jak i gastronomicznych można zobaczyć personel noszący maseczki i rękawiczki oraz wyposażony w środki dezynfekujące. Jednocześnie hotelarze i restauratorzy apelują do klientów by również stosowali się do wytycznych i zachowywali zdrowy rozsądek mimo zniesienia przez rząd kolejnych ograniczeń. Jak mówią – wszyscy chcielibyśmy, żeby nadchodzący czas był bezpieczny i bezproblemowy.

