Nowy muzyczny festiwal na mapie Polski!

Pięciogodzinna impreza w Operze Leśnej w Sopocie to nie tylko powrót do koncertów na żywo i spotkań muzyków z fanami, ale także okazja do poznania nowych muzycznych brzmień. Będzie to też możliwość do przekonania się, że oba wydawałoby się odległe światy artystyczne, mogą ze sobą współgrać i kooperować.



„Zapraszam Was do BrassWood, w którym będziemy tworzyć małe Witu - krainę mitu, gdzie nic nie jest do kitu.” – zapowiada L.U.C, pomysłodawca wydarzenia, cytując kultowy utwór z albumu Planet LUC. „Mamy nadzieję, że ten niestandardowy festiwal, którego zerową edycję organizujemy w czasach wzmożonego reżimu sanitarnego, wyzwoli pozytywne emocje, trochę zapomnienia i da powiew wolności pośród wybitnie malowniczych i magicznych lasów otuliny trójmiejskiej.”

Sopocka scena zmieni się w noc 25 lipca w muzyczne miasteczko, które serwować będzie nie tylko dobrą muzykę, ale też jedzenie z najlepszych, trójmiejskich foodtrucków. Wakacyjny, festiwalowy klimat dopełnią lampiony i instalacje świetlne.

Festiwal zapowiada najnowszy klip L.U.Ca bit.ly/brassw00d

Obecnie bilety na wydarzenie są wyprzedane. Organizatorzy czekają na decyzje rządowe i możliwość zwiększenia liczby uczestników:

Więcej informacji:

