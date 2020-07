Spektakularny sukces akcji pomocowej dla artystów #ZostanZMuzyka

Zamysł akcji był prosty. Wydarzenia, które nie mogły odbyć się na scenie z udziałem publiczności, zostały przeniesione do sieci, a widzowie podczas nich mogli wpłacać dowolne kwoty do puszki artysty. Dzięki charytatywnemu wsparciu podczas kampanii udało się zebrać ponad 113 tysięcy złotych. Pieniądze w całości zostały przekazane na konta wykonawców, którzy nierzadko zostali bez pracy i wynagrodzenia.

„Jestem szczęśliwa i wzruszona, że akcja Zostań z Muzyką przyciągnęła tylu muzyków, piosenkarzy, aktorów czy tancerzy. Dzięki nim mogliśmy codziennie tworzyć i udostępniać niebanalne wydarzenia kulturalne, które przyciągnęły miliony użytkowników nie tylko w Polsce, ale na całym świecie – mówi Magda Turowska, koordynatorka akcji Zostań z Muzyką wiceprezeska Polskiej Fundacji Muzycznej – Cieszy nas to, że do akcji włączały się również osoby, które do tej pory rzadko chodziły na koncerty, bo nie miały na to czasu, albo możliwości. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy ich na tyle do uczestnictwa w kulturze, że zostaną oni jej odbiorcami nawet po zakończeniu pandemii”.

Podczas trzech miesięcy na stronie Akcji www.ZostanzMuzyka.pl można było oglądać koncerty, rozmawiać z artystami, uczestniczyć w warsztatach, trenować fitness, słuchać bajek dla dzieci i dla dorosłych, a do śniadania pić codziennie Kawę z Cytryną. Zakończeniem akcji był koncert „Zostań z Muzyką – Festiwal w Sieci”, w którym udział wzięli Paweł Sieradzan, Paweł Szymański, Marek Andrzejewski, Michał Andrzejewski, Jadźka Kłapa, Paweł Bzim Zarecki, Maciek Szczyciński, Paweł Dobrowolski, Magda Turowska, Marek Matwiejczyk, Andrzej Perkman oraz Wojciech Winiarski. Koncert zrealizowany we współpracy z Ośrodkiem Kultury Góra Kalwaria, można oglądać na stronie:

https://www.facebook.com/zostanzmuzyka/videos/3615052725178030

O Polskiej Fundacji Muzycznej

Polska Fundacja Muzyczna jest organizacją pożytku publicznego, która od 17 lat prowadzi akcje pomocowe na rzecz konkretnych artystów, którzy z powodu chorób, bądź zdarzeń losowych znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Można przekazać 1% podatku na Fundusz Pomocowy PFM wpisując w PIT numer KRS: 0000179888, a także zorganizować zbiórkę na FB.

http://pfm.waw.pl/1-podatku-dla-pfm/

https://www.facebook.com/fund/polskafundacjamuzyczna/