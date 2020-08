L.U.C napisze muzykę do nowego filmu pt. „Chłopi”

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny.

Po latach pracy nad filmem o Vincencie van Goghu poczułam silną potrzebę, by opowiedzieć o kobietach: ich zmaganiach, pasji i sile. – opowiada Dorota Kobiela, reżyserka i scenarzystka filmu - To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

„Chłopi” zostaną zrealizowani w technice animacji malarskiej, która podbiła serca fanów na całym świecie przy poprzedniej produkcji studia – filmie „Twój Vincent".

„Chłopi” - zobacz concept trailer

Muzykę do filmu stworzy wielokrotnie nagradzany producent Łukasz L.U.C. Rostkowski. Kompozytor w ramach międzynarodowej Rebel Babel Film Orchestra tworzy specjalny słowiański kolektyw muzyków folkowych, który wykona utwory przeznaczone do filmu.

To dla mnie wielki zaszczyt pracować z oscarowymi twórcami, ale przede wszystkim wielkie wyzwanie i spełnienie marzenia pracy przy dziele, które łączy 5 dziedzin sztuki - literatura, film, animacja, muzyka i malarstwo. Od bardzo wielu lat chciałem skomponować muzykę do filmu - tym bardziej muzykę, która czerpałaby z bogactwa polskich tradycji pieśni i instrumentów ludowych. – mówi L.U.C. – Taki projekt to też okazja by w końcu móc nawiązać w kompozycjach do świata muzycznego, który fascynuje mnie od lat. Do projektu budujemy specjalny skład Rebel Babel Film Orchestra złożony z polskich, ukraińskich i serbskich muzyków folkowych. Tak jak Reymont w "Chłopach" używa prostego chłopskiego języka i bawi się nim wirtuozersko tworząc piękne i bogate pasaże słowne tak i my chcielibyśmy użyć prostych ludowych instrumentów by stworzyć piękne i bogate kompozycje nawiązujące do formy literackiej tej powieści. Przed nami wielka przygoda i prawie 3 lata pracy. Cieszę się, że mogę być częścią tego częścią.

Premiera „Chłopów” planowana jest na 2022 rok.

L. U. C. - Łukasz Rostkowski. Pomysłodawca i twórca BrassWood. Polski kompozytor, producent muzyczny,

wokalista i współzałożyciel Rebel Babel Ensemble. Dwukrotny laureat Fryderyków (2006, 2008) oraz Yacha, Mateusza Trójki, Paszportu Polityki, Ślizgera czy Brylantów Dolnośląskich. Współpracował między innymi ze Zbigniewem Namysłowskim, Michałem Urbaniakiem, Urszulą Dudziak, Leszkiem Możdżerem, Sławkiem Jaskułke, Smolikiem, Rahimem czy aktorami Tomaszem Kotem, Arkiem Jakubiakiem, Wojciechem Mecwaldowskim. Ma szerokie zainteresowania muzyczne – od muzyki filmowej, przez hip hop, nu jazz i trip hop, po elektronikę i postmodernizm.