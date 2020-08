Nowości podczas hybrydowej edycji festiwalu Literacki Sopot

W tym roku Literacki Sopot odbędzie się po raz pierwszy w hybrydowej odsłonie. Spotkania z autorami, którzy mogli przyjechać do Sopotu, odbędą się na żywo, z odpowiednio zmniejszoną publicznością, natomiast rozmowy z zagranicznymi pisarzami będą stremowane na żywo prosto z Kanady. Mimo reżimu sanitarnego i ograniczeń, festiwal będzie dostępny dla wszystkich, a to za sprawą obecności wydarzeń w Internecie. Poszczególne spotkania z autorami i debaty będzie można oglądać na żywo na kanale YouTube i Facebook. Wszystkie zostaną zapisane, aby do rozmów można było wrócić nawet po zakończeniu festiwalu. Co ważne, wybrane wydarzenia będą tłumaczone na język migowy, co pozwoli uczestniczyć w kulturze również osobom głuchoniemym. Oprócz tego od 19 sierpnia aż do zakończenia festiwalu w niedzielę 23 sierpnia będzie działać internetowe studio festiwalowe prowadzone przez Krótką Przerwę. Miłośniczki książek - Justyna Suchecka i Natalia Szostak w wieczornych godzinach będą prowadzić półgodzinne audycje.

„Sytuacja pandemiczna zmusiła nas do modyfikacji programu tylko pod względem technologicznym i realizacji wersji hybrydowej - spotkań z gośćmi w wersji online poprzez łączenia z Kanadą oraz offline - podczas spotkań w Sopocie” - wyjaśnia Joanna Cichocka-Gula, dyrektor festiwalu Literacki Sopot. „Nie chcieliśmy rezygnować z żadnego z zaplanowanych od roku wydarzeń, stąd mimo zmniejszonej liczby uczestników, których możemy wpuścić do poszczególnych festiwalowych miejsc, wszystkie odbędą się zgodnie z naszymi założeniami, w obecnym reżimie sanitarnym”.



W tym roku niespodzianką dla stałych bywalców będą dwie nowe lokalizacje. Łysa Góra za sprawą Krystyny Jandy zmieni się w teatralną scenę. W niezwykłej aranżacji będzie można posłuchać fragmentów „Kapelusza całego w czereśniach” Oriany Fallaci w wykonaniu cieszącej się dużym uznaniem polskiej aktorki i reżyserki. Wydarzenie będzie zapowiedzią przyszłorocznej włoskiej edycji festiwalu Literacki Sopot. Natomiast w trójgłosie odbędzie się rozmowa Natalii Szostak i Justyny Sucheckiej z Adamem Wajrakiem – dziennikarzem i działaczem na rzecz ochrony przyrody. Nie bez przyczyny miejscem na spotkanie z autorem został wybrany sopocki Hipodrom.

Podczas 9. edycji Literackiego Sopotu odbędą się premiery książek znanych i wybitnych kanadyjskich pisarzy. Jednym z nich będzie Patrick de Witt, autor znany m.in. z nagrodzonej Nagrodą Kanadyjskiego Stowarzyszenia Literackiego i nominowanej do Bookera książki „Bracia Sisters” (tłum. Paweł Schreiber, wyd. Czarne). Fizycznie w Sopocie zagości David Szalay, autor powieści „Turbulencje” (tłum. Dobromiła Jankowska, wyd. Pauza), która w lipcu miała polską premierę. Z kolei online pojawi się także wybitny Michael Crummey. Jego powieść „Bez winy” (tłum. Michał Alenowicz, wyd. Wiatr od Morza), której polskie tłumaczenie ukaże się premierowo na festiwalu, znalazła się w finale Nagrody Scotiabank Giller. Ostatniego dnia festiwalu również Nicolas Dickner - autor poruszającej książki „Nikolski” (tłum. Magdalena Kamińska-Maurugeon, wyd. Pauza), nagrodzonej Prix Anne-Hébert, Prix littéraire des collégiens oraz Prix des libraires du Québec, opowie uczestnikom o swojej twórczości.

Na scenie pojawią się także piszące kobiety, których pozycja w świecie literatury kanadyjskiej jest niepodważalna. Madelaine Thien, autorka o chińsko-malezyjskich korzeniach, która uznawana jest w Kanadzie za najlepiej zapowiadającą się pisarkę młodego pokolenia. Za powieść „Nie mówcie, że nie mamy niczego” (tłum. Łukasz Małecki, Wydawnictwo Literackie) otrzymała Giller Prize i znalazła się na krótkiej liście nagrody Man Booker Prize. W Sopocie uczestnicy festiwalu będą mieli również okazję spotkania oraz wysłuchania Esi Edugyan, autorki nagrodzonej dwukrotnie Giller Prize. W czasie festiwalu będzie miała polską premierę jedna z jej nagrodzonych książek - „Washington Black” (tłum. Bohdan Maliborski, wyd. Świat Książki).

W tym roku po raz pierwszy dodano do programu pasmo „(Nie)Pamieć” i „Debiuty”. W ten sposób organizatorzy chcą uatrakcyjnić Literacki Sopot oraz zachęcić wszystkich do czytania również początkujących autorów. Do grona debiutantów należą: Jędrzej Napiecek, który opowie „O królu który uciekł” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej), czyli „jednej z najbardziej popapranych opowieści o kryzysie władzy w historii Polski.”. Barbara Sadurska zaprezentuje swoją „Mapę” (wyd. Nisza), czyli opowiadania połączone motywem piętnastowiecznej mapy świata. O „Pannie doktór Sadowskiej” (wyd. Dowody Na Istnienie) będzie się można dowiedzieć z rozmowy z jej autorem – Wojtkiem Szotem, który swoją powieść oparł na historii bohaterki skandali międzywojennej Warszawy. A o współczesności, czyli o prekariacie – klasie społecznej spod znaku ciągłej niepewności jutra przeczytamy w książce „Dropie” (wyd. Korporacja Ha!art), o której na festiwalu opowie sama autorka - Natalka Suszczyńska.

Z kolei w cyklu „(Nie)Pamieć” wezmą udział wspaniałe osobowości, takie jak: Małgorzata Żerwe („Życie grobowe” wyd. Części Proste), Maria Stiepanowa („Pamięci pamięci” w tłum. Agnieszka Sowińska, wyd. Prószyński i S-ka) oraz Aaron Lansky („Przechytrzyć historię. Niezwykłe przygody człowieka, który ocalił milion książek w jidysz” w tłum. Agnieszki Nowak, wyd. Smak Słowa)

Nowością jest także #GodzinaWolnegoCzytania, czyli pomysł stworzony przez Koalicję Letnich Festiwali Literackich. To czas na zanurzenie się w lekturze między spotkaniami autorskimi, debatami, czy innymi aktywnościami festiwalowymi. To chwila sam na sam z książką, odrobinę relaksu oraz odpoczynku od zgiełku miasta i codziennych obowiązków.

Podczas festiwalu odbędą się również Targi Książki, tym razem w nieco zmienionej formie. Ze względów pandemicznych nie będzie można przeglądać książek czy uzyskiwać autografów od autorów. Na stoiskach zlokalizowanych tradycyjnie na Placu Przyjaciół Sopotu wystawiać się będą:

Wydawnictwo Agora, Wydawnictwo Wielka Litera, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Świat Książki, Wydawnictwo Pauza, Wydawnictwo Dowody na Istnienie, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Poznańskie, Wydawnictwo Marginesy/ Wydawnictwo Kropka, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Wydawnictwo Części proste, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, The Book Shop, Timof Comics i Scream Comics, Wydawnictwo Smak Słowa, Wydawnictwo Marpress, Wydawnictwo Książkowe Klimaty, Wydawnictwo Afera, Wydawnictwo MG

Świadomi Wydawcy, Wydawnictwo Dwie Siostry, Wydawnictwo Wytwórnia, TU SIĘ CZYTA (BUKA - FORMAT - TAKO - ALBUS – DRUGANOGA), Wydawnictwo Hokus Pokus, Wydawnictwo Akapit Press, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK oraz Muzeum Sopotu.

Oprócz książek będzie można również nabyć nowoczesne gadżety m.in. torby, kocotorby, magnesy i katalogi. Pamiątki będzie można kupić online – na stronie: www.goyki3.pl oraz stacjonarnie na Targach Książki.

Nowością tegorocznej edycji jest także aukcja książek polskich pisarzy z ich autografami, która odbędzie się w sobotę 22 sierpnia o godz. 18.00 na Placu Mancowym w Sopocie. Wydarzenie poprowadzi Sylwia Chutnik, a środki z wylicytowanych książek zasilą Komisję Socjalną Stowarzyszenia Unia Literackai.



Bogaty program festiwalu, zarówno dla dorosłych jak i dzieci, sprawia, że każdy uczestnik jest w stanie znaleźć coś dla siebie, a to właśnie na tym najbardziej zależy pomysłodawcom wydarzenia. Istotna dla organizatorów Literackiego Sopotu jest również możliwość realnego wpływania na swoich odbiorców i popularyzowania wśród nich literatury z całego świata poprzez kolejne edycje wydarzenia.

W 2020 roku Festiwal Literacki Sopot zwyciężył w Sopocie w plebiscycie „Supermiasta” Gazety Wyborczej, siódma edycja festiwalu została uznana "Wydarzeniem Roku 2018" w plebiscycie Pomorskich Sztormów Gazety Wyborczej Trójmiasto, w 2016 roku głosami słuchaczy plebiscytu „Radiowego Domu Kultury” Programu Trzeciego Polskiego Radia Festiwal wygrał w kategorii „Wydarzenie”, w 2012 roku był zwycięzcą plebiscytu na Kulturalny Sztorm Roku 2012 organizowanego przez Gazetę Wyborczą Trójmiasto. W 2019 roku organizatorzy Festiwalu Literacki Sopot doprowadzili do powołania #KoalicjaLetnichFestiwaliLiterackich. Również w 2019 roku Literacki Sopot otrzymał znak jakości EFFE Label przyznawany przez sieć europejskich festiwali EFFE. To symbol przynależności do grupy wyjątkowych i innowacyjnych wydarzeń kulturalnych na mapie Europy.

