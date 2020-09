Drużyna z Gdańska w pierwsze piątce sztafety Poland Business Run!

- Poland Business Run 2020 to już kolejne zawody, w których pracownicy naszej firmy zaangażowali się i wzięli wspólny udział. Każdy z nas przygotowywał się samodzielnie do biegu, realizując własny plan treningowy, jednak jako ekipa z Trójmiasta postanowiliśmy pobiec razem w siedzibie firmy. – mówi kapitan drużyny Bibus Menos, Damian Rzyszczak - Pozwoliło nam to poczuć nutkę rywalizacji, ale również zintegrować się w realizacji wspólnego celu. Niezwykle cieszy mnie tak wysoki wynik - gratuluję serdecznie moim kolegom z drużyny. Dziękuję również firmie za możliwość udziału w biegu, a tym samym zaangażowania się w realną pomoc dla osób potrzebujących.



W tym roku wyjątkowo zamiast wyznaczonych tras w największych polskich miastach, każdy zawodnik sam wyznaczył swoje 4 km, a zamiast pomiaru czasu na mecie, wyniki zawodników zarejestrowały aplikacje w smartfonach. Nowa formuła pozwoliła na udział w sztafecie również poza granicami Polski. Dystans charytatywnego biegu pokonały m.in. osoby z Malezji, USA, Indii, Singapuru i państw europejskich. Ich udział oznacza wsparcie dla ponad 55 osób z niepełnosprawnością ruchową z całej Polski. Dofinansowanych zostanie 11 protez kończyn, 4 wózki aktywne oraz 45 turnusów rehabilitacyjnych.

– Jesteśmy ogromnie wdzięczni za zaufanie, jakim obdarzyły nas firmy, korporacje i instytucje, decydując się na udział w biegu także w tej wyjątkowej formule. Dziękujemy wszystkim razem i każdemu z osobna za to, że po raz kolejny możemy wspólnie wesprzeć osoby z niepełnosprawnością ruchową. Jesteście wielcy! – mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

Chociaż wszystkim przyświecał przede wszystkim charytatywny cel inicjatywy, nie zabrakło zaciętej sportowej rywalizacji. W pierwszej piątce znalazły się sztafety:

#AdamCzerwińskiTeam z Krakowa w składzie: Robert Pieprzycki, Dominik Piwowarczyk, Robert Chanek, Mikołaj Ciurla, Adam Czerwiński z łącznym czasem 01:04:46. Manufaktura Mieszkań z Poznania w składzie: Patryk Sobczyk, Sebastian Jastrzębski, Marcin Nowicki, Paweł Gorzelańczyk, Marcin Stokowski z łącznym czasem 01:07:33. Night Hawks - Nocne Jastrzębie z Motycza w woj. lubelskim w składzie: Jacek Car, Grzegorz Weremko, Paweł Wójtowicz, Artur Kern, Damian Serafin z czasem 01:11:07. Bibus Menos z Gdańska w składzie: Damian Rzyszczak, Grzegorz Misiejko, Michał Olszewski, Michał Łukasiewicz, Mariusz Kita z czasem 01:13:04. BBH13 z Krakowa w składzie Oskar Patnaik, Michał Jesiołowski, Ireneusz Rabski, Marcin Niedziela, Killian Lonergan z czasem 01:13:29.

Sztafety walczyły nie tylko o tytuł najszybszego zespołu. W ramach akcji “Pomagam Bardziej”, która jest nieodłącznym elementem biegu, drużyny zbierały środki na wsparcie beneficjentów Poland Business Run. Po emocjonującym finale, który miał miejsce 6 września o godz. 12:00, na koncie akcji udało się zebrać prawie 100 tys. złotych, które zostaną w całości przekazane na pomoc w zakupie protez kończyn i rehabilitacji dla osób ze schorzeniami narządów ruchu.

Najlepsze drużyny klasyfikacji charytatywnej, do których wędrują Żółte Koszulki Lidera, to:

KIR Hearts z Krajowej Izby Rozliczeniowej Leach & Run z firmy Leach & Lang Property Consultants Leach & dRUNk z firmy Leach & Lang Property Consultants Pega Runners 1 z firmy Pega KIR4run z Krajowej Izby Rozliczeniowej

Relację z niedzielnej imprezy, którą z Hali Cracovii w Krakowie prowadził Maciej Kurzajewski, można obejrzeć na oficjalnej stronie Poland Business Run na Facebooku.

Pełna lista wyników znajduje się pod linkiem: https://live.sts-timing.pl/businessrun2020/index-app.php.