L.U.C. z orkiestrą Rebel Babel Ensemble powraca na amerykańskie sceny. 21 września po raz kolejny zagra w imię wolności.

Hip Hop 4 Peace to wielki transkontynentalny koncert dla pokoju on-line organizowany przez nowojorskie Universal Hip-Hop Museum we współpracy z ONZ. W koncercie udział weźmie wielu artystów z całego świata m.in. nowojorskie legendy hip-hopu.

Po entuzjastycznym przyjęciu w USA ostatniej produkcji Rebel Babel Ensemble - Tribute to Dj Premier L.U.C. otrzymał zaproszenie do udziału w tym wyjątkowym koncercie. Artysta, który wraz z RBE od 4 lat gra dla pokoju i dialogu między kulturami i narodami przygotował specjalny video-performence w klimacie dokumentalnego projektu muzycznego 39/89 Zrozumieć Polskę. Wybitni polscy i nowojorscy Dj’e (Dj Eprom, Dj Decks, Rob Swift, Dj Riz) zaskreczowali oryginalnymi przemówieniami laureatów pokojowej nagrody Nobla - m.in. Martina Luthera Kinga czy Malala Yousafzai. Towarzyszą im orkiestry z San Francisco, Krakowa, Gdańska, Wrocławia oraz m.in nagrodzona Grammy orkiestra - Hot 8 Brass Band z Nowego Orleanu. Artyści wspólnie nakręcili międzykontynentalny koncert oparty na kultowych fragmentach hip-hopowych produkcji lat 90-tych zaaranżowanych na Big Bandy.



- Jestem bardzo szczęśliwy z powodu tego zaproszenia. – opowiada L.U.C - Rebel Babel Ensemble to realna pokojowa inicjatywa, która połączyła już prawie 11000 muzyków kreując mosty międzykulturowego i międzynarodowego dialogu. Tym Tributem dla Pokoju chcemy zwrócić uwagę na ostatnie wydarzenia w USA, ale także na Bliskim Wschodzie i na Białorusi. Muzyką i słowami solidaryzujemy się z ofiarami przemocy na całym świecie przypominając o okrucieństwach wojen

i totalitaryzmów. Spełnieniem marzeń jest też możliwość koncertowania z tak niesamowitymi muzykami i DJ'ami. Dziękuję wszystkim za wielki trud pracy nad tym projektem. Ogromne podziękowania dla wszystkich artystów Muzeum Hip Hop z NY, Muzeum Jazzu z Nowego Orleanu oraz dla polskich miast - Wrocławia, Krakowa i Gdańska, partnerów projektu.



L.U.C wcale nie zamierza zwalniać tempa, bo kolejnym muzycznym przystankiem jest udział w z transkontynentalnym ekoakustycznym wideo-performance dla Muzeum Jazzu w Nowym Orleanie na NOLA River Fest. Podczas koncertu 26 września orkiestry dęte z polskich i amerykańskich miast wykonają jazzowe interpretacje polskich kompozytorów filmowych z Hollywood, działających na pograniczu jazzu i muzyki filmowej. Usłyszymy m.in. kompozycję K. Komedy z filmu Polańskiego Rosemary's Baby w wykonaniu nagrodzonej Grammy HOT 8 Brass Band. Jazz Mafia z Kalifornii zinterpretuje kultowe Invitation i Green Dolplhin Street Bronisława Kapera, które wykonywali m.in. Johne Coltrane i Miles Davis. Krakowski Busker Band zagra utwory Henryka Warsa. W koncercie wezmą również udział muzycy Rebel Babel Ensemble, m.in. z unikalnymi skrzypotrąbami i gdańskimi trębaczami wieżowymi Tubicinatores Gedanenses. Co ciekawe, na tym koncercie wszystkie orkiestry grały akustycznie, bez prądu. Muzyce towarzyszyć będą piękne krajobrazy miast amerykańskich i europejskich. Koncert będzie dostępny na stronie Festiwalu NOLA RIVER FEST i Nola Jazz Museum a następnie także na Youtube.com/lucfilms

– Od 5 lat przemierzamy kolejne kraje i regiony by wspólnie grać dla dialogu, pokoju i miłości. To zaproszenie to dla mnie wielka radość i nagroda za wiele lat prowadzenia tego bardzo trudnego i wymagającego projektu jakim jest Rebel Babel Ensemble – zapowiada L.U.C – Jesteśmy po 2 miesiącach intensywnych nagrań, transferów i montaży. Cały ogrom trudności związanych z brakiem możliwości podróżowania. Większość zdjęć musiałem nadzorować na odległość, często po nocach ze względu na strefy czasowe. Do tego kolejne kwarantanny uniemożliwiające niektórym orkiestrom lub muzykom nagrania i ciągłe zmiany planów zdjęciowych, ale efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania.

Rebel Babel Ensemble pod batutą Łukasza L.U.C. Rostkowskiego to międzynarodowa orkiestra orkiestr grająca na rzecz pokoju i dialogu, spotykając kultury i gatunki muzyczne różnych stron świata. W ciągu 5 lat prawie 11 000 muzyków z 15 krajów grało z tym wyjątkowym zespołem, który spełnia marzenia młodych muzyków łącząc ich z idolami muzycznymi. Orkiestra wędruje grając zawsze z lokalnymi muzykami, ukazując piękno różnych regionów, dźwięków i stylistyk.

L.U.C. & REBEL BABEL ENSEMBLE – PEACE

#HH4PEACE #HipHop4Peace

Music - Łukasz L.U.C. Rostkowski

Art Director - Łukasz L.U.C. Rostkowski

Production - Łukasz L.U.C. Rostkowski

Mix & Mastering - Soundtrek L.U.C.

Arrangement - Paweł Hulisz

Performed by - Rebel Babel Ensemble, Buskers Band, Jazz Mafia, Hot 8 Brass Band, Orkiestra Chełmża, Tubicinatores Gedanenses, Kuba Galiński, DJ Decks, Dj Eprom, Dilly Rowe, Rob Swift

Premiera polska, 21.09.2020, Międzynarodowy Dzień Pokoju, godz. 14.00 https://www.facebook.com/rebelbabel



Premiera światowa, 21.09.2020 Międzynarodowy Dzień Pokoju – godz. 01:00 czasu polskiego (22.09.2020)

https://www.youtube.com/user/UHHMuseum



