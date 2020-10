Posłuchaj, co mówią pisarze zaprzyjaźnieni z Literackim Sopotem

Rozmowy o literaturze emitowane premierowo o godz. 17.30, rozpocznie spotkanie z debiutującą autorką – Justyną Wicenty, która zebrała w opowieść swoje najtrudniejsze życiowe doświadczenie. „Umarło mi dziecko. Oksymoron, żadne ze słów w tym zdaniu do siebie nie pasuje. Śmierć zrobiła swoje i poszła po inne dzieci. A ja musiałam samą siebie na nowo oswoić. Jak? Nie ma w dzisiejszych czasach niemal żadnych rytuałów żałobnych, musiałam znaleźć własny”. Podzielenie się swoimi doświadczeniami być może było dla autorki sposobem na poradzenie sobie z traumą, a być może próbą wsparcia kobiet, które przeżyły podobną tragedię. Jak jest naprawdę? Wszystkie spekulacje i domysły rozwiąże spotkanie prowadzone przez Joannę Gierak-Onoszko już 22 października.

Kolejnego nazwiska nie trzeba chyba przedstawiać. Michał Nogaś, od wielu lat, nie tylko na sopockiej plaży, rozmawia z pisarkami i pisarzami o ich najnowszych książkach, pyta o inspiracje i źródła, z których czerpią, zachęca do rozmów o polityce i współczesności. Z niejednej półki to zbiór najciekawszych wywiadów z najważniejszymi autorami z całego świata oraz reportaż z śledztwa tropem Alice Munro, która po otrzymaniu Nagrody Nobla wycofała się z życia publicznego i nie udziela wywiadów. Czy na pewno? W książce znajdują się również niepublikowane dotąd rozmowy z Olgą Tokarczuk i Dorotą Masłowską, spisane opowieści Mariusza Szczygła, czy rozmowa z autorką bestselleru Opowieści podręcznej - Margaret Atwood. Rozmowę z charyzmatycznym Michałem Nogasiem poprowadzi 3 listopada Magdalena Grzebałkowska.

Natomiast 10 listopada w wywiadzie z Wojciechem Bonowiczem będzie można posłuchać o kulisach tworzenia biografii ks.Tischnera. To nie tylko oparta na faktach, rzetelna relacja o życiu i kształtowaniu się wybitnego filozofa, ale przede wszystkim pasjonujący reportaż biograficzny, którego autor dociera do najbardziej zaskakujących miejsc, do najmniej spodziewanych świadków, by dzięki nim pełniej zrozumieć swojego bohatera. Wywiad poprowadzi tym razem Dorota Karaś. Choć autor znany jest szerokiemu gronu odbiorców jako poeta oraz felietonista „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak”, to reporterska powieść już zbiera najlepsze noty krytyków.



„Cykl rozmów online z autorami to jedyna możliwość spotkania czytelników z twórcami w trakcie pandemii. Zależy nam, aby niezależnie od warunków, ludzie mogli spotykać się i rozmawiać o kulturze, książkach i zmieniającej się wokół nas rzeczywistości” – mówi Marta Czarnecka, specjalistka ds. organizacji imprez literackich w Goyki 3 Art Inkubator. – „Ciekawe i inspirujące spotkania są świetną okazją do chwili odpoczynku, zatrzymania się w codziennym biegu przy kubku ciepłego napoju, a także do oderwania się od obowiązków i niesprzyjającej aury za oknem”.

