Premierowe wykonanie symfonicznych aranżacji utworów Łukasza L.U.C Rostkowskiego, autora 15 konceptualnych albumów muzycznych, laureata Paszportu Polityki, Yacha, Mateusza Trójki, Ślizgera czy Brylantów Dolnośląskich, założyciela międzynarodowej orkiestry Rebel Babel Ensemble.

Na koncercie z wybitną orkiestrą AUKSO pojawią się utwory z płyt Planet LUC, Nic się nie stało, Reflekcje o miłości, Good Luck. Będzie to również pierwsze od kilkunastu lat spotkanie z Rahimem i wykonanie kilku utworów z kultowej płyty Homoxymoronomatura, która wprowadziła polski hip hop do filharmonii w 2008 roku. Podczas koncertu usłyszymy także nowe, instrumentalne i symfoniczno-filmowe aranżacje Rostkowskiego, który rozpoczął właśnie pracę nad muzyką do 2 filmów.

Już 27 Października 2020 L.U.C. może zagościć w Twoim domu,

z towarzyszeniem AUKSO - orkiestry kameralnej Miasta Tychy, pod batutą Marka Mosia, w wersji z dźwiękiem przestrzennym on-line!

Dźwięk przestrzenny jest dostępny tylko w sali koncertowej na platformie www.fabrykakoncertow.com.pl

Dziś, bez wychodzenia z domu możesz zobaczyć i usłyszeć koncert w jakości lepszej niż na żywo. Najwyższa jakość, przestrzenne brzmienie oraz otaczający Cię dźwięk!

Dostęp do transmisji przez 7 dni od zakupu.

Parę słów o artystach:

L.U.C.

Łukasz L.U.C Rostkowski, autor 15 konceptualnych albumów muzycznych, laureat m.in. Paszportu Polityki, założyciel międzynarodowej orkiestry Rebel Babel Ensemble. Za swoje prace a także za charyzmę, oryginalne performensy i edukacyjne projekty społeczne takie jak promujące kulturę języka – Rymoliryktando czy estetykę przestrzeni publicznej Pospolite Ruszenie – L.U.C. otrzymał wiele nagród i nominacji kulturalnych (m.in. FRYDERYKI 05'07'08, PASZPORTY POLITYKI, YACHY, GWARANCJE TVP KULTURY, „WARTO” GAZETY WYBORCZEJ, „ALE SZTUKA!”).

Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych raperów w Polsce. Komponował

i nagrywał z wieloma wybitnymi instrumentalistami i wokalistami.

L.U.C. to raper śmiało przekraczający schematy myślenia o hip-hopie, z inteligentym tekstem i niezwykłą wrażliwością słowa pisanego. To właśnie ten artysta ma szansę odczarować chropowaty rap w oczach miłośników symfonicznej klasyki.

AUKSO ORCHESTRA

Jedna z najciekawszych orkiestr kameralnych w Europie, od niemal 20 lat wizytówka Polski na świecie. Złożona z absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach pod batutą Marka Mosia – wybitnego skrzypka, dyrygenta i kameralisty. Od początku miała być obszarem dla artystycznych poszukiwań i twórczego rozwoju, wspólnego kreowania sztuki najwyższej jakości

AUKSO – orkiestra kameralna Miasta Tychy koncertuje w kraju i za granicą. Współpracuje z największymi gwiazdami muzyki klasycznej i rozrywkowej. Aukso jest ceniona przede wszystkim za niezwykłą precyzję i subtelność, jest jedną z najznakomitszych polskich orkiestr, która w wyraźny sposób zaznacza swoją obecność w życiu kulturalnym Europy.

RAH!M

Polski raper, producent muzyczny, inżynier dźwięku, kompozytor. Współtwórca legendarnej Paktofoniki. Obecnie wraz z Focusem tworzy zespół Pokahontaz.

Od początku swojej kariery, w różnych projektach wydał kilkanaście albumów, kilka singli jego autorstwa zyskało miano „kultowych”. Obecnie poza projektem Pokahontaz Rahim prowadzi wytwórnię muzyczną i udziela się w licznych projektach jako gość specjalny.

