Goyki 3 Art Inkubator rozpoczyna nabór na rezydencje w Sopocie!

Rezydencje, odbywające się w ramach projektu AiR Goyki 3, są skierowane do szerokiej

grupy artystów, zapraszając do dialogu twórców z dziedziny sztuk wizualnych, literatury,

sztuk performatywnych, muzyki oraz osoby zajmujące się popularyzacją nauki – z Polski i

z zagranicy – i polegają na wspieraniu działań rezydentów w przestrzeni Art Inkubatora.

Dwie pierwsze edycje skupią się na poszukiwaniu twórców z dziedziny literatury i sztuk

wizualnych.



„Zależy nam na dialogowaniu z artystami i przyciąganiu twórców do Sopotu, zapewniając

im miejsce do eksperymentowania, szukania i tworzenia. Mamy nadzieję, że dzięki

udostępnionej przestrzeni, opiece kuratorskiej oraz możliwości realizowania własnych

koncepcji, powstaną nietunzinkowe projekty, których efekty będziemy mogli podziwiać w

przyszłym roku” – zapowiada Agnieszka Rek-Gornowicz, zastępczyni dyrektor Goyki 3

Art Inkubator.



Organizatorzy są otwarci na proces twórczy i nie określają rezultatu końcowego ani

tematyki. Wspierają działania przemyślane, które biorą pod uwagę miejsce swojej

realizacji, tj. miasto Sopot oraz przestrzeń Art Inkubatora.



Artysta może wybrać jedną z dwóch opcji rezydencji. Pierwsza to pobyt w terminie 06.04

– 06.06.2021 z możliwością zakwaterowania w Sopocie na czas rezydencji, studio do

pracy w tymczasowej siedzibie Goyki 3, opiekę kuratorską w trakcie rezydencji oraz

sieciowanie z lokalną sceną artystyczną. Drugi wariant to rezydencja w terminie 06.09 –

06.11. 2021 zakładająca stypendium w wysokości 8000 pln brutto, studio do pracy w willi

Goyki 3, opiekę kuratorską w trakcie rezydencji oraz sieciowanie z lokalną sceną

artystyczną.



W ramach procesu open call zostanie wyłonionych dwóch rezydentów na sezon pierwszy i

dwóch na sezon drugi.



Osoby, którym przyznano rezydencję artystyczną będą zobowiązane do zorganizowania

minimum jednego spotkania otwartego dla publiczności, nawiązującego do ich twórczości

artystycznej.



Więcej informacji oraz regulamin zgłoszeń można znaleźć na stronie:

http://goyki3.pl/2020/10/15/aplikuj-na-rezydencje-air-goyki-3-w-sopocie/



Kontakt: air@goyki3.pl