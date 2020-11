Konferencja online o wyzwaniach miast

Konferencja online „Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania” odbędzie się w dniach 1-2 grudnia. Uczestniczyć w wydarzeniu będzie można za pośrednictwem strony internetowej www.urbanlab.gdynia.pl, profilu UrbanLab Gdynia na Facebooku oraz kanału YouTube Laboratorium Innowacji Społecznych. Warto te miejsca w sieci zacząć obserwować już teraz, ponieważ będą się tam pojawiały aktualne informacje dotyczące konferencji.

- Zmiany na świecie sprawiają, że miasta mierzą się z nowymi wyzwaniami. Nawet ta konferencja jest tego świetnym przykładem. Mieliśmy spotkać się w marcu, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, ale ze względu na sytuację epidemiczną przełożyliśmy termin konferencji i spotkamy się w grudniu, online. Przeniesienie wydarzeń do sieci jest właśnie jedną z odpowiedzi na wyzwanie związane z adaptacją do życia w trakcie pandemii. Odpowiedzi na inne miejskie wyzwania, w tym m.in. łagodzenie skutków zmian klimatu i starzenia się społeczeństwa, poszukamy wspólnie. Sprawdzimy też, jak działania urban labów mogą być wykorzystywane przez samorządy i jak angażować mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w lokalnej zbiorowości, jak rozwijać i wzmacniać wspólnotowość. Serdecznie zachęcam do udziału w wydarzeniu, do podzielenia się własnymi przemyśleniami i pomysłami – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

- Zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane tematami związanymi ze zrównoważonym rozwojem miast, adaptacji do zmian klimatu czy rozwojem partycypacji społecznej. Samorządowców, ekspertów, aktywistów i wszystkich tych, któremu bliska jest tematyka innowacji i poszukiwania lokalnych rozwiązań na globalne wyzwania – zaprasza Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

W programie konferencji online jest m.in. debata poświęcona odporności miast, sesje tematyczne z zakresu wdrażania idei urban labów w Polsce i tworzenia narzędzi do partycypacji społecznej, prezentacja dobrych praktyk otwierania danych, wystąpienia dotyczące tematyki zrównoważonego rozwoju i szeroko pojętego aktywizmu miejskiego, a także wystąpienia i dyskusje poświęcone architekturze wyboru, adaptacji miast do zmiany klimatu.

Na konferencji wystąpią samorządowcy, ale także aktywiści, działacze miejscy i reprezentanci środowisk akademickich. W tym gronie będą m.in. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała, publicysta i autor książek związanych z tematyką miejską Filip Springer, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Mariusz Sokołowicz, a także założycielka barcelońskiej organizacji Smilemundo Aleksandra Zemke.

Pełny program wydarzenia dostępny jest na stronie: https://bit.ly/34NjJLU

Zapisy na warsztaty i wystąpienia połączone z dyskusją rozpoczną się 9 listopada. Co ważne, potwierdzenia uczestnictwa dokonane w marcu wygasły. To znaczy, że także te osoby, które zapisywały się na warsztaty w marcu, powinny zarejestrować się jeszcze raz. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na polski język migowy.

Informacje o organizatorze:

UrbanLab Gdynia to rozwiązanie testowane w gdyńskim samorządzie w ramach Laboratorium Innowacji Społecznych, samodzielnej jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni. To program ukierunkowany na tworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami miasta, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi, włączając w niego środowisko naukowe i biznesowe. Każdy z międzysektorowych i interdyscyplinarnych komponentów UrbanLabu - Grupa Strategiczna, Zespoły Tematyczne, Inkubator Miejskich Innowacji, UrbanCafé oraz rozwiązania z zakresu technologii obywatelskich - składają się na diagnozowanie wyzwań i potrzeb oraz poszukiwanie innowacji społecznych.

Strona internetowa: www.urbanlab.gdynia.pl

Wydarzenie na Facebooku: Miasta Świadome - Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania | konferencja online

Kontakt dla uczestników: urbanlab@lis.gdynia.pl, tel. +48 58 727 39 16.

