SPÓJRZ NA SIEBIE z innej perspektywy

- Zbyt dużo razy słyszałam „nienawidzę swojego ciała”, „jestem za gruby”, albo „mam za małe piersi” – mówi Aleksandra Musielak, psycholożka. – Brak samoakceptacji to nie tylko chęć zmiany własnego wyglądu i dopasowywanie się do panującego kanonu piękna. To często obniżone poczucie własnej wartości, przypisywanie sobie negatywnych cech i unikanie kontaktów z ludźmi. A to zachowania, które mogą doprowadzić do stanów depresyjnych i aktów autoagresji. Z tym jako osoba pracująca z młodymi ludźmi chcę walczyć.

Aby wspomóc młodzież w walce z brakiem akceptacji, pomysłodawczynie kampanii postanowiły zorganizować młodym ludziom szereg prelekcji w szkołach, zapewnić bezpłatną pomoc psychologiczną, a przede wszystkim przeprowadzić cykl bezpłatnych zajęć kreatywnych, które pokażą nastolatkom jak pokochać siebie. Dzięki angażującej i interaktywnej formule warsztatów oraz konsultacji z psycholożką, młodzież nauczy się jak radzić sobie z hejtem, pozna ćwiczenia podnoszące poczucie własnej wartości, dowie się jak patrzeć na siebie z miłością, szacunkiem, akceptacją.

- Przerażają nas wyniki raportu opublikowanego przez WHO – tłumaczy Natalia Królak, edukatorka kulturalna. - Wynika z niego, że 52% dziewczyn i 31% chłopaków w wieku 15 lat uważa swoje ciało za zbyt grube. Mało tego, ponad 64% dziewczyn i aż 75% chłopców nie czuje wsparcia ze strony znajomych. Podobnie wygląda sytuacja ze wsparciem ze strony nauczycieli: tylko 21% nastolatek i 31% chłopców odczuwa ich doping.

Projekt powstał jako odpowiedź na raport, ale też codzienne sytuacje, z którymi pomysłodawczynie spotykają się w pracy z młodzieżą. Aleksandra Musielak od lat pracuje jako psycholożka, jest również wicedyrektorką szkoły podstawowej oraz wiceprezeską Stowarzyszenia Educational Challenge. Marysia Pyrek i Natalia Królak tworzą Fundację Fala Nowej Kultury, która zajmuje się organizowaniem wydarzeń kulturalnych dla nastolatków. Razem niejednokrotnie tworzyły już artystyczno–psychologiczne projekty dla młodzieży, również osób doświadczających kryzysów psychicznych, po pobytach w szpitalu psychiatrycznym czy próbach samobójczych.

- Zachęcamy do tworzenia ciałopozytywnej społeczności i wspierania naszych działań – zapowiada Marysia Pyrek, specjalistka ds. PR. - Przeszłyśmy do drugiego etapu konkursu grantowego Funduszu Inicjowania Rozwoju, gdzie mamy szansę uzyskać 25 tys. zł na realizację naszego projektu. Aby dostać się do kolejnego, musimy uzbierać 10% wartości projektu, czyli 2,5 tys. zł. Z tego względu utworzyłyśmy konto na zrzutce, gdzie można dorzucić się do naszej inicjatywy”.

