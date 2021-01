Margaret Atwood na jedynym w Polsce spotkaniu

„Starania o przyjazd Margaret Atwood na festiwal Literacki Sopot podjęłyśmy pod koniec 2019 roku z myślą o kanadyjskiej edycji festiwalu. Chciałyśmy, aby dystopijne wizje świata autorki „Opowieści podręcznej’’ wybrzmiały obok debat poświęconych ,m.in. Antropocenowi i prawom pierwszych mieszkańców Kanady. Niestety pandemia udaremniła ten plan”. – wyjaśnia Joanna Cichocka-Gula, dyrektorka Goyki 3 Art Inkubator, producenta festiwalu Literacki Sopot.

Organizatorki nie zrezygnowały z pomysłu i kiedy w Polsce rozpoczęły się protesty w obronie praw społeczności LGBT+ i praw kobiet, ponowiły zaproszenie, które od razu zostało przyjęte.

Styczniowy termin spotkania nie jest przypadkowy. „Rozpoczynamy rok 2021 ważnym wydarzeniem, które otworzy obchody dziesięciolecia festiwalu Literacki Sopot” – dodaje Cichocka-Gula.

Spotkanie online z Margaret Atwood poprowadzi Sylwia Chutnik, w środę 20.01.2021 od godz. 17.45.

Margaret Atwood, której dzieła wydane zostały w czterdziestu pięciu krajach, jest autorką ponad pięćdziesięciu książek beletrystycznych, zbiorów poezji, esejów i komiksów. Jej najnowsze dzieło „Testamenty”, będąca długo wyczekiwaną kontynuacją „Opowieści Podręcznej¨, jest jedną z dwóch książek nagrodzonych zeszłoroczną (2019) Nagrodą Bookera. Zdobywczyni licznych nagród literackich, m. in. Nagrody Gillera, Międzynarodowej Nagrody Literackiej Franza Kafki, Nagrody Pokojowej Księgarzy Niemieckich, PEN Center USA Lifetime Achievement Award i Los Angeles Times Innovator’s Award.

Sylwia Chutnik - doktor nauk humanistycznych, pisarka, publicystka, działaczka społeczna i promotorka czytelnictwa. Laureatka nagród literackich i społecznych, m.in. Paszportu Polityki w kategorii Literatura za rok 2008, trzykrotnie nominowana do Nagrody Literackiej Nike. Do 2019 jej książki zostały wydane w dziewięciu państwach.

Festiwal Literacki Sopot istnieje od 2012 roku i zawsze odbywa się w drugiej połowie sierpnia. Każdego roku organizatorki wybierają jeden kraj, którego literatura jest wiodącym motywem festiwalu. W roku 2020 jego uczestnicy i uczestniczki mieli okazję zgłębić literaturę i kulturę Kanady, natomiast w roku 2021 motywem przewodnim festiwalu będzie literatura włoska.

Festiwal Literacki Sopot ma na celu nie tylko promocję literatury i czytelnictwa, ale przede wszystkim jest doskonałą okazją do spotkań z gośćmi, którzy dzielą się swoją niezwykłą wrażliwością i zmysłem obserwacji. Organizatorki Festiwalu, dostarczając materiału do przemyśleń, stwarzają okazje, aby w miejscach nie zawsze konwencjonalnych zastanowić się nad sprawami ważnymi, o których w otaczającej nas rzeczywistości coraz częściej się zapomina.

Bogaty program festiwalu, zarówno dla dorosłych jak i dzieci, sprawia, że każdy uczestnik jest w stanie znaleźć coś dla siebie, a to właśnie na tym najbardziej zależy pomysłodawcom wydarzenia. Istotna dla organizatorów Literackiego Sopotu jest również możliwość realnego wpływania na swoich odbiorców i popularyzowania wśród nich literatury z całego świata poprzez kolejne edycje wydarzenia.

W 2020 roku Festiwal Literacki Sopot zwyciężył w Sopocie w plebiscycie „Supermiasta” Gazety Wyborczej, siódma edycja festiwalu została uznana "Wydarzeniem Roku 2018" w plebiscycie Pomorskich Sztormów Gazety Wyborczej Trójmiasto, w 2016 roku głosami słuchaczy plebiscytu „Radiowego Domu Kultury” Programu Trzeciego Polskiego Radia Festiwal wygrał w kategorii „Wydarzenie”, w 2012 roku był zwycięzcą plebiscytu na Kulturalny Sztorm Roku 2012 organizowanego przez Gazetę Wyborczą Trójmiasto. W 2019 roku organizatorzy Festiwalu Literacki Sopot doprowadzili do powołania #KoalicjaLetnichFestiwaliLiterackich. Również w 2019 roku Literacki Sopot otrzymał znak jakości EFFE Label przyznawany przez sieć europejskich festiwali EFFE. To symbol przynależności do grupy wyjątkowych i innowacyjnych wydarzeń kulturalnych na mapie Europy.

