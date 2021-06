BrassWood Fest zagra dla Fundacji MARE

Najbardziej wyczekiwanym momentem tegorocznej edycji BrassWood Fest będzie zaplanowany na ten wieczór koncert galowy, łączący solistów z brassowymi muzykami – wszystko pod przewodnictwem L.U.C. W tym niezwykłym przedsięwzięciu gościnnie wystąpią PlanBe, Meek, Oh Why?, Sarsa, Marcelina i Rahim. Koncert został zadedykowany Fundacji MARE. – Kochamy naturę, dlatego chcemy grać także dla niej – wyjaśnia L.U.C., pomysłodawca BrassWood Fest. – W tym roku zwracamy uwagę na wielki problem, jakim jest zanieczyszczenie Bałtyku. Mamy nadzieję, że nasz koncert sprawi, że więcej osób wesprze Fundację i zdecyduje się zaangażować w obronę naszego pięknego morza – dodaje L.U.C.

– Fundacja MARE powstała z miłości do Bałtyku i potrzeby jego ochrony – mówi Olga Sarna z Fundacji MARE. – W MARE poprzez współpracę ze środowiskiem naukowym i rządowym, a także środowiskiem artystycznym, walczymy o przyszłość, w której Bałtyk tętni życiem i nie jest nieustannie narażany na negatywne skutki działalności człowieka. Główne obszary, na których skupiamy nasze działania to temat odpadów morskich, takich jak plastik i sieci widma oraz zarządzanie niebezpiecznymi wrakami zalegającymi na dnie morza. Niezwykle istotnym aspektem naszej pracy jest także edukacja i budowanie wrażliwości środowiskowej wśród społeczeństwa. Dlatego też takie współprace jak ta są dla nas niezwykle ważne – dodaje Olga Sarna.

BrassWood Fest to jednak nie tylko koncert galowy. 7 sierpnia w Operze Leśnej będzie można usłyszeć także solowe koncerty Meek, Oh Why?, Sarsy i PlanBe. W Sopocie nie mogłoby oczywiście zabraknąć również orkiestr brassowych. Dla publiczności zagrają m.in. formacja DownTown Brass, słynąca z łączenia tradycji z nowoczesnością oraz Brass Federacja, czyli zespół nawiązujący do twórczości nowoorleańskich brass-bandów. W festiwalu wezmą udział także zagraniczni goście, w tym elektroniczna dziewczęca grupa z Ukrainy – Krapka;KOMA. W ramach rezydencji artystycznych w Goyki3 na zaproszenie Narodowego Centrum Muzyki Francji i Instytutu Francuskiego w Warszawie do Sopotu przyjadą Kasztan, Amaurie, Ouai Stéphane oraz VAPA.

BrassWood Fest poprzedzi Rebel Babel Brasswood Parade, która przemierzy sopockie ulice. W paradzie będzie mógł wziąć udział każdy.

Obecnie w sprzedaży dostępne są jedynie bilety przeznaczone są dla osób, które w dniu wstępu na Wydarzenie będą posiadały ważny certyfikat szczepienia przeciw COVID-19. Bilety na BrassWood Fest dostępne są na stronie.

Trailer/aftermovie vol.0 ukazujący klimat festiwalu:

https://www.youtube.com/watch?v=WpVkWrul-Ak&ab_channel=L.U.C.Films