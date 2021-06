Plaże dla wszystkich. Sztafeta wolontariuszy Fundacji Machina Zmian startuje 1 lipca w Świnoujściu.

Plaże to przestrzeń publiczna, która powinna być dostępna dla wszystkich, niezależnie od stopnia sprawności. Idąc od Świnoujścia do Piasków grupa pokona 26 odcinków, codziennie między 10 a 20 kilometrów. W czasie przejścia planowane są spotkania z samorządami, lokalne konsultacje oraz rozmowy z mieszkańcami i turystami poznanymi na trasie.

“Przejście jest pretekstem do wprowadzenia zmian i jest działaniem obywatelskim” – tłumaczy Dorota Brzezińska, koordynatorka projektu z ramienia Fundacji Machina Zmian. “Przygotowaliśmy listę kontrolną i na jej podstawie zrobimy społeczny audyt. Sprawdzimy wyznaczone przez samorządy wejścia na plażę i zobaczymy, czy są realnie czy tylko pozornie dostępne. Zebrane dane wykorzystamy m.in. do przygotowania raportu o stanie dostępności polskich plaż oraz opracowania rekomendowanych zmian.”

Docelowo te plaże, które są zorganizowane w zgodzie z zasadami projektowania uniwersalnego, czyli dostosowanego do jak najszerszej grupy odbiorców, będą mogły ubiegać się o certyfikat “Plaże dla wszystkich”.

W pełni dostępna plaża wyposażona jest w różnorodne udogodnienia: przebieralnię o powierzchni odpowiedniej dla osób poruszających się na wózkach i wypoczywających z dziećmi, wszystkie kluczowe miejsca na plaży oznaczone są wyraźnymi piktogramami na matowej powierzchni (ważne dla osób słabowidzących), zapewniony jest dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, na plażę i do morza prowadzą szerokie maty lub podesty, które kontrastują z kolorem otoczenia. W Polsce, dzięki rekomendacjom Fundacji Machina Zmian, wprowadzono już dostępne rozwiązania m.in. na plażach w Jastarni, Gdyni i Gdańsku.

Codzienne relacje z przejścia trasy można śledzić od 1 lipca na Facebooku projektu: https://www.facebook.com/plazedlawszystkich/

Tegoroczna trasa

1.07. - Świnoujście- Międzyzdroje / 13 km

2.07 - Międzyzdroje - Międzywodzie / 19 km

3.07 - Międzywodzie - Rewal / 23 km

4.07 - Rewal - Mrzeżyno / 19 km

5.07 - Mrzeżyno - Kołobrzeg / 19 km

6.07 - Kołobrzeg - Ustronie Morskie / 12 km

7.07 - Ustronie Morskie - Sarbinowo / 14 km

8.07 - Sarbinowo - Łazy / 18 km

9.07 - Łazy - Darłówko / 19 km

10.07 - Darłówko - Jarosławiec / 16 km

11.07 - Jarosławiec - Ustka / 23 km

12.07 - Ustka - Dębina / 12 km

13.07 - Dębina – Czołpino, Smołdziński Las / 16 km

14.07 – Czołpino, Smołdziński Las - Łeba / 21 km

15.07 - Łeba - Lubiatowo / 20 km

16.07 - Lubiatowo - Karwieńskie Błota / 20 km

17.07 - Karwieńskie Błota - Władysławowo / 15 km

18.07 - Władysławowo - Kuźnica / 14 km

19.07 - Kuźnica - Jastarnia / 10 km

20.07 - Jastarnia - Hel / 26 km

21.07 – przerwa organizacyjna

22.07 - Gdynia - Sopot /9 km /

23.07 - Sopot - Gdańsk / 11 km

24.07 – przerwa organizacyjna

25.07 - Gdańsk - Mikoszewo / 25 km

26.07 - Mikoszewo - Sztutowo / 14 km

27.07 - Sztutowo - Krynica Morska / 18 km

28.07 Krynica Morska - Piaski / 11 km

Działanie jest częścią projektu "Plaża dostępna dla wszystkich", który jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Fundacja Machina Zmian, założona przez Sylwię "Nikko" Bernacką, w 2012 roku zainicjowała innowacyjny i wspólnotowy, społeczny projekt "440 km po zmianę", rozwinięty w 2021 w projekt “Plaże dla wszystkich”. Fundacja organizuje konsultacje społeczne, warsztaty, akcje społeczne oraz spotkania z udziałem różnych grup osób po to, aby opracować rekomendacje do planów modernizacji wejść na plaże, które będą zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego i tym samym dostosowane do osób o różnych potrzebach. Do tej pory nadmorskim samorządom zostało przekazanych już 10 rekomendacji do modernizacji konkretnych wejść na plaże, a w 2016 roku, dzięki przygotowanych przez Fundację rekomendacjom wdrożono rozwiązania dostępnej plaży w Jastarni.