– Przed miastami, w tym także przed Gdynią, stoją coraz to nowe wyzwania. Zmiany klimatu, czy pandemia koronawirusa pokazały nam, w jak nieprzewidywalnych czasach żyjemy. Chcemy dziś zaprosić do debaty na ten temat ekspertów i razem z nimi zastanowić się, co przyszłość może przynieść naszemu miastu – mówi Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

W programie konferencji online, która odbędzie się 17-18 listopada 2021 r. nie zabraknie paneli dyskusyjnych i wykładów. Zaproszeni eksperci będą rozmawiać o tym jakie efekty przyniósł eksperyment wdrażający urban laby na polskim gruncie. Zaplanowano także rozmowy o tym, jak miasta zmieniły się pod wpływem pandemii, jakie innowacje społeczne przyniesie przyszłość oraz jakie powinno być miasto przyjazne młodzieży. Prelegenci poruszą również kwestie związane z partycypacją społeczną. Przedstawiona zostanie Gdyńska Platforma Dialogu – polska implementacja narzędzia DECIDIM, uzupełniającego katalog rozwiązań lokalnej partycypacji obywatelskiej, a prezentacja będzie okazją do rozmowy na temat budowania demokratycznego społeczeństwa przy wykorzystywaniu cyfrowych rozwiązań.

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się również, jak wspierać liderów projektów społecznych we wspólnym tworzeniu miasta oraz w jaki sposób budować dialog i zaufanie społeczne. Warto także dodać, że w trakcie konferencji przedstawione zostaną wyniki badania foresightowego dotyczącego przyszłości Gdyni w perspektywie 30 lat.

Pełen program konferencji znajduje się na urbanlab.gdynia.pl

– Zapraszamy do udziału w wydarzeniu wszystkie osoby, które interesują się tematyką zrównoważonego rozwoju miast, a także są ciekawe, jak nasze miasto może wyglądać w przyszłości: zarówno tej niedalekiej, jak i tej nieco bardziej odległej. Jesteśmy przekonani, że bogaty program konferencji odpowiada potrzebom i zainteresowaniom ekspertów, aktywistów, mieszkańców, czy samorządowców – mówi Aleksandra Markowska, Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

Tegoroczna konferencja jest także zwieńczeniem realizacji zadania UrbanLab Gdynia, zbiera więc doświadczenia oraz jednoczy ekspertów, zaangażowanych w różne działania na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Wśród zaproszonych gości pojawią się Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa, Maciej Aulak – Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojciech Jarczewski – Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Kacper Pobłocki – antropolog, autor książek i publikacji, Aleksandra Zemke – innowatorka społeczna, Joanna Erbel – socjolożka i działaczka miejska oraz Filip Springer – publicysta i autor książek związanych z tematyką miejską. Wśród prelegentek będą Agata Stafiej-Bartosik i Agnieszka Muras. Zaproszenie do współtworzenia konferencji przyjęły m.in. Fundacja Sendzimira i Fundacja Dbam o Mój Z@sięg. Konferencję poprowadzi wice naczelna Magazynu Miasta, Martyna Obarska.

Uczestnictwo w wydarzeniu będzie możliwe za pośrednictwem strony internetowej www.urbanlab.gdynia.pl, profilu UrbanLab Gdynia na Facebooku oraz kanału YouTube Laboratorium Innowacji Społecznych.

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty, na które obowiązują zapisy. Te startują 18 października. Poprowadzą je Hanna Garbowska (BCC Instytut Rozwoju), Agnieszka Mróz (Service Sandbox), Agnieszka Dziewitek i Filip Springer.

Warto także wspomnieć o dwóch wydarzeniach około konferencyjnych. Podczas drugiego dnia spotkań organizatorzy zapraszają na wykład Wojciecha Kłosowskiego pt. „Rola kultury wobec wyzwań kryzysu klimatycznego i pandemii w Polsce”. Wcześniej, w środę 3 listopada odbędzie się rozmowa Jana Mencwela i Magdaleny Milert na temat książki „Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta”.

Konferencja odbędzie się w ramach zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.”