Blog Forum Gdańsk w 2017 przekracza granice

Blog Forum Gdańsk co roku podejmuje trudny i ważny temat. Prezentując różne opinie, stanowiska, uczestnicy dyskutują o tym, jak go rozumieć, co sądzić, jak przedstawiać czytelnikom, jak propagować pożądane postawy.

„Podczas tegorocznej edycji zapytamy uczestników #BFGdansk o przekraczanie granic - nie tylko tych geograficznych” – tłumaczy Anna Zbierska, z-ca dyrektora Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, organizatora #BFGdansk. „Dla jednych będzie to pierwszy artykuł sponsorowany, dla innych rozpoczęcie nagrywania na YouTube, dla kogoś innego złamanie tabu i publiczna wypowiedź na trudny temat. Przekraczanie granic to robienie rzeczy dotychczas niespotykanych, może nawet szokujących. To łamanie konwenansów i barier, nowoczesne podejście do tematu, czy wręcz łamanie wszelkich granic, także dobrego smaku i politycznej poprawności”.

Czy twórcy internetowi przekraczają jakiekolwiek granice? Jak często to robią i jaki cel im przyświeca? Co myśli influencer łamiący bariery, wyznaczający nierzadko nowy kierunek? Czy boi się, czy przeciwnie: jest zdeterminowany i chce motywować innych do sprawdzania samych siebie, postawienia tego pierwszego kroku po drugiej stronie linii, której zwykło się nie przekraczać?

Na te pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy #BFGdansk w weekend 23-24 września 2017 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Film dokumentujący edycję 2016 znajduje się na

https://www.youtube.com/watch?v=s6MANo-zLb0