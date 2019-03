Nowi współwłaściciele Browaru Brodacz

Od listopada 2018 do 26 lutego 2019 za pośrednictwem portalu beesfund.com można było kupić akcje Browaru Brodacz i stać się jednym ze współwłaścicieli spółki. Akcja miała na celu zgromadzenie środków finansowych na rozwój sieci dystrybucji, zwiększenie produkcji oraz poszerzenie działania marketingowe. Stanowi to wstęp do budowy własnego browaru fizycznego, ponieważ w chwili obecnej Brodacz funkcjonuje jako browar kontraktowy i dzierżawi linie produkcyjne oraz przestrzeń magazynową.

W #AkcjaBroda wzięło udział 1104 inwestorów z różnych części Polski - zakupu akcji dokonali mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu, ale też Warszawy, Wrocławia, Krakowa, czy Poznania! Wśród nich znalazły się również osoby, które 16 razy wracały, żeby dokonać wpłaty, a jeden z nich zdecydował się kupić 1000 akcji! Łączna wartość akcji kupionych przez użytkowników beesfund.com podczas emisji to 1 273 980 złotych.

Najpopularniejszy był zdecydowanie podstawowy pakiet nagród, związany z zakupem pojedynczej akcji, ale bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się też pakiety związane z nagrodą „beczka sztosu”. Zarejestrowano również 6 zakupów akcji uprawniających do odbioru największego zestawu nagród.

Bardzo cieszymy się, że sprzedaż naszych akcji cieszyła się takim powodzeniem! Dzięki zgromadzonym środkom, jesteśmy już w trakcie wprowadzania wcześniej zapowiedzianych zmian. – komentuje Prezes Brodacz S.A - Browar Brodacz w końcu może się rozwijać! Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt. Dzięki Wam możemy realizować swoje cele. To niezwykłe, że aż tyle osób zechciało wyruszyć z nami w tą wspaniałą podróż. Ciężko pracujemy, żeby ich nie zawieść.

Dzięki emisji do zespołu Browaru Brodacz dołączyło dwóch przedstawicieli handlowych, a na początku roku spółka przejęła hurtownie specjalizującą się w dystrybucji piwa. Działania te wpisują się w przyjętą przez firmę strategię rozwoju sieci dystrybucyjnej.

www.akcjabroda.pl