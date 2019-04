Gdańsk Business Run: zapisy drużyn na początku maja. Do końca kwietnia trwa nabór beneficjentów.

Gdańsk Business Run to charytatywna sztafeta biznesowa, która wspiera osoby z dysfunkcjami narządów ruchu i po amputacjach. W tym roku odbędzie się 8 września, a już niebawem, bo 7 maja rozpoczną się zapisy dla drużyn. Do końca kwietnia do organizatorów mogą zgłaszać się potencjalni beneficjenci – osoby z niepełnosprawnością ruchową i po amputacji, którzy potrzebują dofinansowania do zakupu protez kończyn, sprzętu medycznego lub rehabilitacji.