Ojciec skandynawskiej sceny jazzowej Jan Garbarek już 29 czerwca w Operze Leśnej w Sopocie

Nikt nie gra na saksofonie w taki sposób jak Jan Garbarek. Jego brzmienie stało się znakiem rozpoznawczym i zyskało inny wymiar niż to, co jest ogólnie nazywane jazzem. Niezliczone nagrania płytowe, koncerty w najważniejszych salach koncertowych na całym świecie, wiele lat współpracy z Keithem Jarrettem czy jego bezprecedensowa kooperacja z Hilliard Ensemble sprawiły, że ten wyjątkowy saksofonista stał się popularny we wszystkich gatunkach muzycznych i krajach.

Nigdy nie ułatwiał życia krytykom, którzy muszą znaleźć wygodne etykiety, aby pogrupować artystów na kategorie muzyczne. Garbarek wymyka się tym próbom. Jego nagrania znajdują się w katalogach z napisem jazz, muzyka klasyczna, a nawet pop.

Od początku istnienia kultowej wytwórni ECM z Monachium Garbarek był jednym z jej najbardziej popularnych artystów. W koncercie w Sopocie Garbarkowi towarzyszyć będzie jego wieloletni współpracownik, niemiecki pianista Rainer Brüninghaus, basista z Brazylii Yuri Daniel i mistrz perkusji Trilok Gurtu z Indii.

„Najlepszym przewodnikiem po kulturalnym dziedzictwie Sopotu, jego historii i współczesności są, odbywające się tutaj festiwale. Z jednej strony nawiązanie do spektakli wagnerowskiego teatru operowego, którego spektakle wystawiano w Operze Leśnej i organizowany przez Polską Orkiestrę Kameralną Sopot festiwal Classic będący prezentacją najwybitniejszych utworów światowej klasyki muzycznej z udziałem sław, solistów, teatrów muzycznych na świecie. Z drugiej strony tradycja jazzowa, którą zapoczątkował w 1956 m.in Krzysztof Komeda podczas pierwszego Jazz Festival. Dzisiaj godnym kontynuatorem tego festiwalu jest właśnie Sopot Jazz Festival z nowym kuratorem Rainerem Kernem” – zachęca wiceprezydent Sopotu Joanna Cichocka-Gula.

Bilety na koncert w przedziale 80 zł – 160 zł. w sprzedaży na www.bart.sopot.pl

Festiwal i koncert Jana Garbarka realizowane są ze środków finansowych Miasta Sopotu.

Sopot Jazz: 10-13 października 2019 www.sopotjazz.pl

Jan Garbarek Group: 29 czerwca 2019 www.bart.sopot.pl

