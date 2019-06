Jeden z najczęściej czytanych i wystawianych autorów francuskojęzycznych na świecie. Uznany przez krytyków, uwielbiany przez publiczność. Jego książki zostały przetłumaczone

na 46 języków i są regularnie grane w ponad 50 krajach na świecie. Éric - Emmanuel Schmitt będzie gościem tegorocznej edycji Literackiego Sopotu odbywającej się od 15 do 18 sierpnia. Spotka się nie tylko ze swoimi czytelnikami, ale również zagra w spektaklu na podstawie swojej najnowszej książki „Madame Pylinska i sekret Chopina”, wydanej przez Wydawnictwo Znak Literanova.

Pani Pylińska, przystępna niczym krzew jeżyny, narzuca ekscentryczną metodę gry na fortepianie: kładzenie się pod instrumentem, zataczanie kręgów w wodzie, słuchanie ciszy, powolne kochanie się... Podczas tych zajęć, pomiędzy jednym zaskoczeniem a drugim, młody Eric uczy się czegoś więcej oprócz muzyki, uczy się życia. Czuła i komiczna bajka, wypełniona snobistycznymi kotami, przepadającymi za muzyką pająkami i obecnością ukochanej cioci, a zwłaszcza melodiami Chopina.

W tym autobiograficznym i pełnym humoru monologu powołuje do życia kilka barwnych postaci i zgłębia twórczość Chopina, sprawnie przeskakując ze słynnych utworów na te o wiele mniej znane. Ta intymna, a jednocześnie ucząca narracja, będąca swego rodzaju inicjacją, kontynuuje nurt zapoczątkowany przez pisarza w sztuce Moje życie z Mozartem, która stała się wielkim międzynarodowym sukcesem wydawniczym: wielcy kompozytorzy to nie tylko twórcy muzyki klasycznej, ale także duchowi przewodnicy, którzy służą nam pomocą i pokazują nam, jak żyć...

Spektakl w wykonaniu samego autora łączy muzykę i teatr, ponieważ utwory polsko-francuskiego geniusza są interpretowane przez Nicolasa Stavy, pianistę o międzynarodowej renomie, wyróżnionego na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina.

Przedstawienie „Madame Pylinska i Sekret Chopina” odbędzie się 17 sierpnia o godz. 19.00 w Sofitel Grand Sopot, natomiast spotkanie z autorem odbędzie się 18 sierpnia o godz. 13:00 w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

„Wizyta Érica - Emmanuela Schmitta to pokłosie zeszłorocznej, francuskiej edycji festiwalu Literacki Sopot. Jest to niebywała okazja do spotkania autora książek, które już stają się klasyką światowej literatury. Oskar i Pani Róża, Pan Ibrahim i Kwiaty Koranu i inne powieści to książki czytane zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Lekka i poetycka narracja wciąga czytelnika od pierwszej strony książki, a codzienne problemy przeplatane z filozoficznymi rozmyślaniami sprawiają, że na każdym etapie życia odbiorca może odkryć cząstkę siebie” – zapowiada Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu, pomysłodawczyni festiwalu Literacki Sopot.



Eric-Emmanuel Schmitt to nie tylko pisarz, dramaturg, eseista, aktor i reżyser, ale także miłośnik muzyki, tłumacz na język francuski librett do Wesela Figara oraz Don Giovanniego. Na bazie jego powieści powstały dwie opery Oscar und die Dame in rosa oraz Cosi Fanciull. Swoje utwory interpretował na scenach teatralnych we Francji, Szwajcarii, Belgii, Kanadzie, Włoszech i od tego czasu występuje w różnych krajach europejskich, grając w swoim języku ojczystym.

W 2012 roku Królewska Akademia Języka Francuskiego i Literatury Francuskiej w Belgii zaproponowała mu fotel numer 33, zajmowany przed nim przez Colette i Jean’a Cocteau. Cztery lata później Eric-Emmanuel Schmitt został jednogłośnie wybrany na członka jury nagrody literackiej Goncourt, gdzie otrzymał drugie miejsce przy stole jurorskim. Choć pisze po francusku, od 17 lat mieszka w Brukseli.

Zobacz zaproszenie wideo: https://youtu.be/6FSWlSA7DMk