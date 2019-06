Kuba Winkowski nowym jurorem „Kuchnia Polska wczoraj i dziś”!

National Chef of the Year 2019 Kuba Winkowski zasiądzie w jury tegorocznej edycji konkursu. Kuba Winkowski jest miłośnikiem polskiej kuchni, którą jako szef kuchni w Wielkiej Brytanii na co dzień ze smakiem kultywuje. Jego pasją jest przygotowywanie tradycyjnych dań z rodzimych stron w nowoczesnej i oryginalnej aranżacji.