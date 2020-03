Weź udział w konferencji i miej wpływ na swoje miasto!

„Mimo że Gdynia według Diagnozy Społecznej prof. Czapińskiego ma najwyższy wynik w Polsce w kwestii zadowolenia mieszkańców ze swojego miasta, my staramy się nie tylko ten wynik utrzymać, ale sprawiać, żeby było jeszcze lepiej – mówi Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych - Nie można się ani na chwilę zatrzymać, ale trzeba mieć odwagę do ciągłego eksperymentowania. Z tych względów organizujemy również tę konferencję. By w dialogu z ekspertami, urzędnikami miejskimi i publicznością, wymieniać się pomysłami na miasto”.

W czasie wydarzenia odbędą się m.in. debata poświęcona wpływowi adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju i partycypacji społecznej na rozwój miasta, warsztaty Open Data, prezentacje poświęcone architekturze wyboru, rozwojowi biznesu i pokaz filmowy połączony z dyskusją. Na konferencji wystąpią samorządowcy, ale także aktywiści, działacze miejscy i reprezentanci środowisk akademickich. Jednym z prelegentów będzie Filip Springer, pisarz i fotograf, autor wielu cykli reporterskich i książek, członek grupy strategicznej UrbanLab przy prezydencie Miasta Gdynia.

Pełny program wydarzenia dostępny jest na www.lis.gdynia.pl/konferencja.

„Konferencja Miasta Świadome to przestrzeń do wymiany dobrych praktyk i swoich własnych doświadczeń z innymi osobami aktywnie uczestniczących w życiu miasta – tłumaczy Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji - Podczas konferencji skupimy się głównie na wyzwaniach stojących przed współczesnymi miastami oraz metodach rozwiązywania problemów w ujęciu interdyscyplinarnym i międzysektorowym. Sprawdzimy jak działania urbanlabów mogą być wykorzystywane przez samorządy i jak angażować mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w lokalnej zbiorowości. Serdecznie zachęcam do udziału w wydarzeniu i podzielenia się własnymi przemyśleniami i pomysłami”.

Zapisy dla uczestników otwarte są do 16.03.2020 włącznie, jednak liczba miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: http://lis.gdynia.pl/konferencja/ i na wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/3283624684999529/. Organizatorzy zachęcają do dołączania do wydarzenia na Facebooku, ponieważ będą się tam pojawiały aktualne informacje dotyczące konferencji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W imieniu Miasta Gdynia przedsięwzięcie UrbanLab Gdynia i konferencję koordynuje gdyńska jednostka budżetowa Laboratorium Innowacji Społecznych. UrbanLab Gdynia to przestrzeń. Z jednej strony otwarte forum dialogu i dyskusji o mieście, z drugiej konkretne pomieszczenia – sala konferencyjna, biuro, kuchnia. UrbanLab to formuła – sposób patrzenia na miasto, działania nowoczesnego miasta zakłada interdyscyplinarność, budowanie przestrzeni do pracy międzysektorowej / międzywydziałowej, podnoszącej tematy, które istnieją „na styku sektorów”. To proces wspólnego wskazywania wyzwań, pracy nad najlepszymi narzędziami, by sobie z nimi radzić. Jakość pracy zależy w pełni od ludzi – mieszkańców i mieszkanek Gdyni oraz urzędników i urzędniczek podejmujących decyzje w ich imieniu. Zadaniem, które stoi przed UrbanLabem jest stworzenie i zapewnienie optymalnych warunków dla społecznego dialogu oraz rozwoju kapitału społecznego. Dotyczy to nie tylko trzonu kompetencyjnego obliczonego na edukację obywatelską, rozwoju umiejętności empatycznego patrzenia z różnych społecznych perspektyw, zwiększania świadomości uwarunkowań działania i rozwoju miasta. Chodzi też o bardziej prozaiczny fundament, czyli dogodne i wygodne miejsce spotkań, gdzie można usiąść, napić się dobrej kawy. I poznać się. Na mieście.

Konferencja “Becoming the City – Global Challenges, Local Solutions” organizowana jest w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.