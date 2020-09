Zgłoś swój Pomysł na Miasto!

Pomysł na Miasto to innowacyjne narzędzie partycypacji i tworzenia realnych procesów społecznej zmiany w Gdyni. Zbiera on inicjatywy warte przetestowania i wdrożenia w mieście. W drugiej edycji szukane są zwinne rozwiązania ukierunkowane na łagodzenie zmian klimatu i adaptację do tych zmian. Takie, które promują współudział mieszkańców w działaniach, przyczyniając się do budowania poczucia sprawczości w lokalnych społecznościach.

– Szukamy Pomysłów na Miasto, które odpowiedzą na wyzwania związane z adaptacją do zmiany klimatu. Propozycje mogą dotyczyć np. zieleni miejskiej, budowania świadomości wśród mieszkańców, czy działań na rzecz czystego powietrza. Zachęcamy do szerokiego spojrzenia na temat i zastanowienia się, jak można w ten projekt włączyć gdynian i gdynianki. Pomysły z największym potencjałem, wybrane przez komisję ekspercką, zostaną przetestowane i udostępnione do upowszechnienia – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów to 90 tys. zł. Do testowania zostaną skierowane co najmniej trzy pomysły o najwyższym potencjale. Pomysły o wysokim potencjale, które nie będą testowane w ramach działań UrbanLabu, po opracowaniu zostaną udostępnione w otwartym katalogu dla innych miast zainteresowanych potencjalnym wdrożeniem. Z pomysłów będzie można skorzystać nie odpłatnie pod warunkiem przygotowania raportu z testowania i ewaluacji procesu.

Każdego, kto ma pomysł na adaptację do zmian klimatu w Gdyni, zapraszamy do wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.urbanlab.gdynia.pl. Zgłoszenia należy wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia) lub jako podpisany skan na adres urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Na Pomysły na Miasto czekamy do 19 października 2020.

Pomysł na Miasto to jedna z dwóch ścieżek inkubatora innowacji w ramach UrbanLab Gdynia, włączająca mieszkańców przez zaproszenie do wspólnej dyskusji o rozwoju miasta i inicjowania w nim zmian. Celem tych działań jest poszerzanie kompetencje mieszkańców i mieszkanek, lepsze poznawanie potrzeb gdynian i gdynianek oraz tworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współpracy w mieście. Już we wrześniu kolejna grupa przyszłych liderów i liderek zmian społecznych rozpocznie zajęcia w drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich. Podczas spotkań warsztatowych uczestnicy poznają m.in. nowoczesne metody zarządzania miastem, tworzenia miejskich mikro innowacji, a także zasady i uwarunkowania adaptacji miasta do zmian klimatu oraz sposoby i formy społecznego zaangażowania prowadzące do zwiększania świadomości społecznej, działania małej retencji, ograniczania szkodliwych emisji do powietrza i organizacji zieleni w przestrzeni miejskiej.

UrbanLab Gdynia:

https://urbanlab.gdynia.pl/

https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia