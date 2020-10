DUETY Ignacego Jana Wiśniewskiego

DUETY to kolejna produkcja Ignacego Jana Wiśniewskiego. Dwa lata temu zainicjował nagranie albumu Kantata Jazzowa, który składał się z kompozycji napisanych do słów Michała Rusinka. Teraz do produkcji zaprosił czterech, poruszających się po różnych płaszczyznach muzyki, twórców. 30 października zapowiedzią całej produkcji będzie duet z freejazzowym saksofonistą Mikołajem Trzaską, który kojarzony jest ze sceną awangardową oraz zespołem yassowym „Miłość” funkcjonującym w latach 90-tych.

W kolejnym miesiącu będzie można posłuchać koncertu z wokalistą Olem Walickim, tworzącym we własnym, unikatowym języku muzycznym łączącym tradycję z nowoczesności, choć rozpoczął karierę w mainstreamie grając z legendami polskiej sceny jazzowej. W grudniu czeka nas koncert z aktorem - Marcinem Januszkiewiczem, zwycięzcą Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, który obok szerokiej działalności teatralnej pisze własną muzykę i teksty.



„Gdy piszę te słowa jestem jeszcze przed nagraniem duetów z Michałem i Marcinem, dlatego również dla mnie pozostają wielką niewiadomą. Czuję, że nagrywane wcześniej DUETY z Mikołajem i Olo wzniosły ten projekt na wysokość szczytów Kilimandżaro. Podobnie jak ta góra składa się z kilku wulkanów, tak DUETY są jednym wielkim masywem o pięciu szczytach, które tylko czekają na wybuch” – zapowiada Ignacy Jan Wiśniewski.

Premierowych utworów będzie można posłuchać w piątki o godz. 18:00 na fanpage’u na Facebooku Ignacego Wiśniewskiego. Po wyjątkowych DUETACH, będzie możliwość rozmowy z twórcą i kompozytorem. Ponadto, kompozycje będą również udostępnione na platformie YouTube.



O organizacji, przygotowaniach oraz procesie tworzenia opowiada Ignacy Jan Wiśniewski:



Ignacy Jan Wiśniewski pianista jazzowy, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, aranżer, akompaniator, asystent na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Napisał kilkanaście musicali wystawianych w teatrach w Warszawie, Koszalinie, Toruniu, Wrocławiu, Gdańsku i Gdyni oraz na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od 2014 roku jest liderem Ignacy Wiśniewski Trio, którego płyta Jazz Shirim (2016) osiągnęła status Debiutu Roku i znalazła się w pierwszej dziesiątce Jazzowych Płyt Roku 2016. W 2018 roku został stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Młoda Polska, komponując muzykę do drugiego albumu Kantata Jazzowa napisanego do tekstów poety Michała Rusinka. Jest współzałożycielem kwartetu jazzowego Almost Jazz Group, z którym wydał płyty Akordina (2012), Na Kaszebach (2014) oraz Fade Out (2017).

Komponuje i aranżuje muzykę teatralną, filmową i do słuchowisk współpracując z reżyserami: Agatą Dudą-Gracz, Agnieszką Płoszajską, Ritą Jankowską, Dorotą Androsz, Magdaleną Boć, Markiem Brandem, Tomaszem Manem, Andrzejem Dudzińskim, Adamem Nalepą, Romualdem Wicza-Pokojskim, Arkadiuszem Klucznikiem, Piotrem Wyszomirskim, Tomaszem Valldalem-Czarneckim. W 2017 roku wspólnie z żoną Mają Miro-Wiśniewską założył Fundację WOOD and MOOD, która zajmuje się promocją muzyki, organizując festiwal Dwie Premiery oraz wydając płyty muzyki jazzowej, muzyki na instrumentach dawnych oraz muzyki dla dzieci.





